Storbritannias bistandsminister går av etter hemmlige møter i Israel

- Jeg ber deg og regjeringen innstendig om unnskyldning for det som har skjedd, skriver Patel i et brev til statsminister Theresa May hvor hun tilbyr seg å gå av.

Patel har vært under hardt press etter at det ble kjent at hun brukte en ferietur til Israel i august til å møte en rekke israelske politikere i hemmelighet, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Møtene var ikke avklart med May.

Onsdag ble Patel den andre ministeren som forlater den britiske regjeringen på en uke. I forrige uke måtte Michael Fallon gå av som forsvarsminister etter anklager om seksuell trakassering.

Avbrøt reise

Patel reiste tirsdag til Uganda, men en regjeringskilde opplyste at May ba henne avbryte reisen og komme tilbake til London.

Ifølge den israelske avisa Haaretz besøkte Patel i løpet av Israel-ferien også et militært feltsykehus på den israelskokkuperte delen av Golanhøydene, noe som er i strid med offisiell britisk politikk. Verken britisk UD eller den britiske ambassaden i Israel ble på forhånd orientert om Patels besøk og møter.



Brexit-forkjemper

Etter at hun kom tilbake til London fra ferien, foreslo Patel ifølge The Guardian overfor sitt eget departement at Storbritannia skulle bidra til å finansiere feltsykehuset hun hadde besøkt.

Patel har vært den eneste kvinnen med minoritetsbakgrunn i Mays regjering. Bistandsministeren er barn av etniske indere som innvandret til Storbritannia fra Uganda.

45-åringen er en sterk tilhenger av Storbritannias utmelding av EU, og hennes avgang omtales derfor som et tilbakeslag for regjeringens mest ihuga brexit-forkjempere.

(NTB)