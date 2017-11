Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon går av etter trakasseringsbeskyldninger

(Dagbladet): Onsdag kveld melder flere nyhetsbyråer at den britiske forsvarsministeren Michael Fallon går av.

Ministeren har valgt å gå av etter en rekke anklager den siste tiden. Han påpeker at noen av dem ikke stemmer, men at han har reflektert over sin posisjon.

Avgangen kommer like etter at en hendelse som inntraff tilbake i 2002 ble kjent, ifølge The Guardian. Da berørte Fallon kneet til journalist Julia Hartley Brewer en rekke ganger, noe han da unnskyldte seg for, ifølge en kilde nær den tidligere forsvarsministeren.

- Heksejakt

Hartley-Brewer har selv omtalt mediedekningen de siste dagene som en «heksejakt».

- Hendelsen skjedde i 2002. Ingen ble krenket eller satt ut. Mine knær forblir intakte, skrev journalisten på Twitter for to dager siden.

The Guardian skriver at hendelsen ble offentliggjort på et tidspunkt der det britiske parlamentet har diskutert det flere folkevalgte har omtalt som en «giftig atmosfære». Dette blant annet etter at en klage om seksuelt overfall begått i Westminster ikke ble etterforsket.

- Det er sprøtt, absurd og galskap dersom det som hendte med meg er årsaken til oppsigelsen, sier Julia Hartley-Brewer til Sky News

Erstattes

Fallon er en konservativ politiker og har vært parlamentsmedlem siden 15. juli 2014.

I motsetning til ved andre hendelser satte ikke den britiske statsministeren Theresa May i gang en etterforskning. Slik The Telegraph forstår vil han bli direkte erstattet.

I et brev til statsministeren sier ministeren at avgangen bunner i «en rekke anklager de siste dagene, inkludert noen om hans tidligere oppførsel».

- Mange av disse har vært falske, men jeg aksepterer at jeg tidligere har falt under den høye standarden som vi krever av forsvaret, som jeg har den ære av å representere.

- Jeg har reflektert over min posisjon, og jeg går derfor av som forsvarsminister, sier han i brevet, ifølge Sky News.

May skal ha svart at hun setter pris på måten han med alvor har vurdert sin posisjon, spesielt eksempelet han har vist til med forsvarets tjenestemenn.

Saken oppdateres