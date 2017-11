Storbritannias regjering: Parlamentet får stemme over endelig brexitavtale

* 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.



* 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte prosessen med å melde Storbritannia ut av EU.



* 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.



* 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.



* EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at en avtale om vilkårene for utmelding må være på plass innen oktober 2018 hvis Storbritannia og EU skal rekke å ratifisere den innen fristen.



* 29. mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.