Støre har «magefølelse» på at valget blir bedre enn målingene

(Dagbladet): Jonas Gahr Støre vant statsministerduellen mot Erna Solberg i går kveld, ifølge Dagbladets kommentatorer.

Debattseieren kom som en opptur på en ellers tung dag for Støre: Ap falt stort på både NRKs og TV2s måling tirsdag, og klokket inn til en oppslutning på 24,4 (NRK) og 25,7 prosent (TV2).

24,4 til tross - Støre vil fortsatt ikke ta «k-ordet» i sin munn: For det er ingen krise i Det norske Arbeiderparti, forsikrer partilederen.

- Er det krise i Ap nå, Støre?

- Jeg bruker ikke slike ord på et løp som ikke er ferdig. Velgerne bestemmer seg i ulike etapper, og jeg tror mange kommer til å bestemme seg seint i år. Mitt mål er å nå dem som sitter på gjerdet. De vet vi det er mange av.

- Men 24,4 prosent oppslutning?

- Det er for lavt, ja.

- Hvorfor er ikke 24,4 lik Ap-krise?

- Jeg sier det tallet er for lavt. Men jeg har tro på at vi kommer til å gjøre et bedre valg.

Ap-lederen vil ikke tallfeste hva han regner som et godt eller godkjent valgresultat og definerer et godt valg på følgende måte:

- Vi vil prøve å få til et skifte i Norge hvor Ap skal bli den ledende kraften, svarer Støre.

Magefølelse

Ap-lederen understreker at han forventer oppgang fra de svake målingene fram mot valget. Både fordi Aps valgmaskineri nå er i full sving, og fordi han tror det er uvanlig mange velgere på gjerdet denne gangen. Støre sier han får positive rapporter fra sine folk ute i felt.

- Du sier valgresultatet vil bli bedre enn målingene. Hva får deg til å tro det?

- Fordi jeg har tro på politikken og jeg vet at velgerne følger denne valgkampen helt inn. Jeg gjentar det jeg har sagt før, disse tallene er for lave for oss, vi er ikke fornøyd med et sånt valgresultat, men den eneste meningsmålingen som teller er 11. september. Vi vet det sitter uvanlig mange velgere på gjerdet i år, og vår jobb er å nå ut til dem.

- Så det er magefølelsen din som sier valget blir bedre enn målingene?

- Det kan du godt si.

Stø kurs

Etter strategikritikk fra kommentariatet i flere norske medier har Støre og resten av Ap-ledelsen gjentatte ganger måtte avvise at partiet kommer til å endre kurs for å stanse nedturen på målingene.

Og Støre gjentar beskjeden etter to nye svake målinger.

- Vi gjør nye ting og jobber intenst, men dette er grep som er planlagt. Jeg tror det klokeste er å holde kursen vi har. Vi har rullet ut tydelig politikk på en rekke punkter, på sykehus og skole for eksempel. Vi har vist velgerne hvilken politikk vi har, sier Støre.

- Og det er ikke krise?

Støre smiler litt oppgitt før han svarer.

- Målingene er for lave, ja. Men jeg har vært ute på lange løp før, og vet at det gjelder å holde helt inn til mål.