Støre om Sylvis Sverige-bråk: - Svakt lederskap av Erna Solberg

TROMSØ (Dagbladet): I dag, mindre enn to uker før valget, har Sylvi Listhaug invitert med seg deler av presse-Norge på tur til Rinkeby i Sverige; en forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel i innvandringsdebatten.

Det gjorde at den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon i dag unnlot å møte Listhaug som avtalt, fordi hun føler at besøket er en del av den norske valgkampen.

Der statsminister Erna Solberg sa til Dagbladet at denne episoden er «lei», går Ap-leder Jonas Gahr Støre mye kraftigere til verks:

- Dette er Sylvi Listhaug i kjent stil. Hun sier hun er i Sverige for å lære, men alle skjønner at hun er der for å skremme. Vi har ikke noe Rinkeby i Norge. Vi kommer aldri til å få noe Rinkeby i Norge, slår Støre fast.

Mener Høyre burde stanset Sylvi

Ap-lederen er i Tromsø for å lansere partiets lovnader om storinvesteringer i sykehus og for å møte Erna Solberg til debatt i kveld. Tonen for debatten setter Støre allerede nå, for Ap-lederen sier Erna Solberg nå viser svake lederegenskaper i måten hun håndterer Listhaugs svenskebesøk på.

- Det som er overraskende meg her, er ikke hva Sylvi Listhaug sier, men at Høyre lar det skje. Sakte, men sikkert, er grenseposter i Norge flyttet med Frp i regjering. Retorikken er blitt hardere, samfunnet er blitt kaldere, sier Støre.

Ap-lederen reagerer spesielt på at Solberg ikke tar tydeligere avstand fra Listhaugs Sverige-besøk i mediene. Til Dagbladet tidligere i dag sa Solberg følgende:

- Det kan godt tenkes at det er Fritzons versjon av dette. Men jeg har ikke så mange kommentarer til hvorfor en svensk minister ikke møter en norsk minister. Det er ikke sånn at man alltid har møte med hverandre. Jeg tror ikke dette skader forholdet mellom Norge og Sverige.

- Svakt av Erna

Støre mener dette ikke er godt nok av statsministeren og kaller det hele «svak styring».

- Det er svak styring av Erna Solberg. Det er tydelig at det har skjedd noe med Høyre de siste årene. At Høyre skulle la en ting som dette passere, med så tydelig splitt-og-hersk-retorikk fra Sylvi Listhaug, det hadde overrasket oss alle for fire år siden. Jeg mener dette er uansvarlig av regjering, og jeg mener en statsminister aldri burde latt dette skje, sier Støre.

- Hva ville du gjort om dette var din statsråd?

- Jeg ville for det første visst om en statsråd dro til utlandet for å drive valgkamp. Det finnes tilfeller hvor det er greit, men i dette tilfellet, når Listhaug drar til Sverige for å skremme, mener jeg det ikke er greit, sier Støre.

Helene Fritzon, som representerer sosialdemokratene, reagerte spesielt på at Listhaug i intervju med VG fikk hevde at det finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige.

Den svenske statsråden omtaler påstanden som «rent nonsens», men Erna Solberg avdramatiserer reaksjonen i Sverige.

- Jeg har full forståelse for at Helene Fritzon avlyste møtet med Listhaug. Hun ville ikke la seg bruke til å skremme, sier Støre.

Diplomat-refs av Sylvi

Saken får blant andre diplomat Kai Eide, som har vært Norges ambassadør i Sverige, til å reagere.

Han mener det er problematisk at Listhaug bruker statsrådhatten på noe han mener åpenbart er et forsøk på å profilere Frp i valgkampen.

- Det er i forbindelse med at hun er Frp-politiker hun har reist, men hun bruker altså departementets og, går jeg ut fra, ambassadens ressurser, noe som betyr at hun er regjeringsmedlem. Det er helt oppsiktsvekkende, sier Eide, som Dagbladet snakket med før det ble kjent at svenske myndigheter reagerte negativt på Listhaugs besøk.

Støre mener det at Eide reagerer viser hvor alvorlig saken er.