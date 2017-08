Støre snur. Selger seg ut etter etikk-kritikk

(Dagbladet): Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre selger andeler av et fond eid av Støres familieselskap Femstø, ifølge DN. Nyheten kommer etter at samme avis omtalte at fondet ikke følger samme etiske retningslinjer som oljefondet.

I en e-post til avisa skriver Støre følgende:

- Andeler som er anskaffet av Femstø i min tid, opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland (SPU) eller tilsvarende. Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller liknende retningslinjer.

- I lys av det forestående valget vil jeg allerede nå sørge for at alle Femstøs fondsplasseringer følger disse retningslinjene, legger Støre til overfor DN.

Kontroversielt byggeprosjekt

Nyheten kommer i etterkant av at Arbeiderparti-lederen meddelte at han har solgt seg ut av et boligprosjekt i Oslo. Dette etter at Dagbladet avslørte uryddigheter i arbeidsforholdene på byggeplassen.

Organisasjonsgraden på byggeplassen var lav, flere arbeidere hadde såkalte løsarbeiderkontrakter og det var brukt bemanningsbyrå i byggingen.

- Jeg besluttet å selge våre tre prosent andeler i lys av det som framkom om forhold på byggeplassene. Jeg fant det riktig å spørre de gjenværende eierne om de ønsket å kjøpe våre andeler fordi det er andeler det er vanskelig å omsette på vanlig vis. Etter samtale med de øvrige eierne aksepterte de dette, og kom med et tilbud på hva de mente andelene var verdt nå, før prosjektet var ferdig, sa Støre til Dagbladet tidligere denne måneden.

- Tilbudet var på 4 og en halv millioner kroner, og det har jeg nå akseptert, la politikeren til.

Selger til Hagen og Midelfart

Etter det Dagbladet forstår vil oppkjøpet formelt gjøres av de to investeringsselskapene som eier boligprosjektene, men til syvende og sist er det de andre aksjonærene som vil kjøpe Støre ut.

Blant dem er familieselskapet til Stein Erik Hagen, Midelfart-familiens familieselskap, forretningsmannen Torgeir Mjør Grimsruds familieselskap Niki AS, Erik Bøhlers selskap Macama AS, og selskaper eid av andre deler av Støre-familien.