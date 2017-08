Støre ut mot Frp og Sylvi Listhaug: - Jeg har sett hva slike krefter gjør med et land

TROMSØ (Dagbladet): Det er kampen om politikernes drømmejobb - altså muligheten til å lede landet - det står om i Tromsø i kveld.

De to jobbsøkerne kjenner de fleste: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre. De stiller begge med sterk CV og relevant arbeidserfaring, men med høyst ulik formkurve på meningsmålingene. Mens Solberg og Høyre noterte seg for 25,7 prosent oppslutning på NRKs måling i dag, gikk Arbeiderpartiet på sin verste måling på år og dag: 24,4 prosent oppslutning.

For første gang i moderne tid kan altså Høyre bli større enn Arbeiderpartiet og Støre må umiddelbart kommentere de svake målingene i kveldens duell:

- Det er bare én måling som teller, og det er den som gjøres på valgdagen 11. september. Fram til det skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi skal gjøre det bedre enn disse målingene tilsier.

Motvind

TV2s måling i kveld var ikke stort bedre for Støre enn målingen fra NRK: Her går Ap tilbake 0,8 prosentpoeng til 25,7 prosent. Samtidig øker Høyre med 0,9 prosentpoeng til 25,1 prosent.

Dermed var det en tydelig offensiv Gahr Støre som gikk i strupen på Erna Solberg rett fra avspark i Tromsø i kveld.

- Jeg mener vi ikke tar i bruk ressursene i dette landet på riktig måte, sier Støre.

- Tror ikke Erna ser det

Deretter kom Støre med flere saftige spark i retning Sylvi Listhaug og Frp:

- Erna Solberg er den eneste konservative lederen som har tatt et ytterparti på høyresiden inn i regjering. Ytre høyre og høyrepopulismen sår splid og setter folk opp mot hverandre. Det er folk i hennes regjering som oppfordrer folk til å angi andre og sier flyktninger bæres hit på gullstol. Dette er arven etter Erna Solberg. Du er ansvarlig for å slippe dem inn i regjering, sa Støre til Solberg.

- Jeg har reist som utenriksminister og da jeg jobbet i Røde Kors. Jeg har sett hva slike krefter gjør med et land. Men jeg tror ikke Erna Solberg ser det. Norge er blitt mindre råere og mindre raust under Solberg, la han til.

- Du stempler den norske befolkningen når du sier det har blitt et kaldere og mer hatsk samfunn. Det må du slutte med, svarer Solberg.

Erna og Trump

Statsministeren viste til at Norge er blitt verdens lykkeligste land med henne som statsminister.

Høyre-lederen har nettopp møtt Donald Trump og kunne i kveld melde om en gemyttlig tone med verdens mektigste mann. Støre mener Trump nok han en formening om norsk politikk:

- Han foretrekker nok deg framfor meg, sa Støre til Erna Solberg.

På sin side kan Solberg fortelle at den amerikanske presidentens mye omtalt hår ser helt likt ut i virkeligheten som på bilder.

Statsministeren sa seg nylig skuffet over norske menn, men unnskyldte seg i kveld med at uttalelsen var på fleip. Spøken falt ikke i smak hos Støre.

- Jeg synes ikke det var morsomt. Jeg ble lei meg, sier Støre.

Listhaug i Sverige

Solberg har brukt store deler av debattdagen til å svare for regjeringskollega Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby. Listhaug inviterte med seg deler av presse-Norge på tur til Rinkeby i Sverige; en forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel i innvandringsdebatten.

Det gjorde at den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon i dag unnlot å møte Listhaug som avtalt, fordi hun føler at besøket er en del av den norske valgkampen.

Listhaug har siden fått krass kritikk fra mange hold i dag, mens Erna Solberg lot være å kritisere sin statsråd.

- Jeg har ikke så mange kommentarer til hvorfor en svensk minister ikke møter en norsk minister. Det er ikke sånn at man alltid har møte med hverandre. Jeg tror ikke dette skader forholdet mellom Norge og Sverige, sa Solberg til Dagbladet.

- Svak styring av Erna

Jonas Gahr Støre er misfornøyd med Solbergs håndtering av saken.

- Det er svak styring av Erna Solberg. Det er tydelig at det har skjedd noe med Høyre de siste årene. At Høyre skulle la en ting som dette passere, med så tydelig splitt-og-hersk-retorikk fra Sylvi Listhaug, det hadde overrasket oss alle for fire år siden. Jeg mener dette er uansvarlig av regjering, og jeg mener en statsminister aldri burde latt dette skje, sier Støre.

- Sylvi reiste ikke for å lære, hun reiste for å skremme, gjentok Støre under debatten.