Støres store plan for de små barna

(Dagbladet): Det er seinsommer, det er valgkamp. På en lekeplass på Vulkan i Oslo løper, krabber og klatrer elleve barn i alderen null til ti år rundt Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Det er barn av ansatte i Jonas Gahr Støres stab, og de krabber ikke bare rundt Støre, men også ut og inn av fotografens linse. Å få alle med på bildet er derfor ikke lett.

Det ender med at ti av de elleve barna kommer med. Det er et barn i hvert alderstrinn fra null til 10 år – minus én.

Poenget som Ap-lederen vil få fram blir uansett det samme:

Han vil endre begrepet «tidlig innsats» fra å handle om frafallsforebyggende arbeid i tidlige klassetrinn, til å handle om tiltak for et godt liv fra barnets første leveår.

– Når vi sier at en god barndom varer hele livet, så begynner ikke den første dagen i skolen, den begynner tidligere, sier Ap-lederen til Dagbladet.

Mer omfattende

Forrige uke la Høyre fram sin plan for tidlig innsats i skolen.

– Vi har en mer omfattende forståelse av hva tidlig innsats betyr, svarer Støre på spørsmål om Høyre og Arbeiderpartiet ikke bare snakker om forskjellige ting.

– Høyre sier tidlig innsats starter når du begynner på skolen. Her er to ulike lesninger av tidlig innsats, tidlig innsats fra første til tiende klasse eller tidlig innsats fra første til tiende leveår. Tidlig innsats i stort handler om å ha barnehageplasser til alle, kompetanse i barnehagen og tiltak som gjør at barn får et utgangspunkt for integrering, deltakelse og sosialt fellesskap tidlig, sier han.

– Er ikke dette mest retorikk?

– Nei, det er politikk, som skal følges opp av ressurser og satsinger, lover Støre.

Skolemat og flere lærere

Ap lover ressurser innen skole, barselomsorg og helse.

I skolen vil Ap innføre en maksgrense for hvor mange elever det kan være per lærer i 1. – 4. klasse.

De lover også 3000 flere lærere på de laveste trinnene.

Støre vil i tillegg innføre skolemat for alle elever. Det skal være et enkelt måltid som betales gjennom et spleiselag mellom staten, kommunene og frivillig foreldrebetaling.

– Barn som kommer og skal i læring, men har spist dårlig, som vi vet at utsatte barn har, de har dårlig utgangspunkt for læring, sier Støre.

– Så dette er for de mest utsatte barna?

– Ja, og nettopp derfor bør det være et tilbud til alle, mener han.

De vil også innføre makspris på SFO i tillegg til en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. klasse.

Barnehagelærere

Å innføre en bemanningsnorm slik at halvparten av dem som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, er en del av innsatsen Ap vil sette inn før barna er i skolealder.

Ap lover også å ruste opp svangerskaps og barselomsorgen over hele landet.

– Hvis vi skal ta hele barneforløpet må vi starte allerede der. Vi vet for eksempel at når det gjelder barn av foreldre som sliter med rus, er det å få hjelp opp oppfølging allerede i svangerskapstida veldig viktig. Helsestasjoner, jordmødres kompetanse, muligheten til å se barn i sårbare situasjoner allerede på det tidspunktet viser forskning at har betydning, sier Støre, som derimot ikke vil love noen friske midler til dette.

Aps tidlige innsats 1. Innføre en lærernorm for de yngste elevene og ansette 3000 flere lærere. 2. Sikre en god svangerskaps- og barselsomsorg over hele landet 3. Ha lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner 4. Innføre et enkelt skolemåltid hver dag for alle elever 5. Øremerke midler til og Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten 6. Innføre beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner 7. Innføre bemanningsnorm slik at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal vare barnehagelærere. 8. Innføre kvalitetskrav og makspris i SFO. 9. Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. klasse 10. Bygge flere ballbinger og andre idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning slik at idretten kan inkludere flere barn og unge.

– Vi må omsette den kunnskapen vi har fra forskning på den helt tidlige fasen til praksis. Det er snakk om ressurser, men også når disse settes inn, sier han.

– Vår store satsing

Øremerkede midler tar de derimot i bruk for skolehelsetjenesten.

– Det er den store satsingen vår. Bevilgningene er trappet opp med denne regjeringen, men tilbakemeldingene er at pengene ikke alltid går til skolehelse, men også til andre ting i kommunene. Derfor sier vi noe som vi veldig sjelden gjør, at disse pengene skal øremerkes for å nå bemanningsnormen som Helsedirektoratet setter, sier han.

I Aps plan for tidlig innsats hører også beredskapsteam mot mobbing og lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner med.

– Jo tidligere vi kommer inn, jo lettere vil det være å forhindre alvorlig sykdom. Da må vi gå gjennom hele støtteapparatet, helsetjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjonens oppfølging. Så må vi rette innsatsen mot disse tidlige stadiene, sier han.

-Klar skillelinje

– Høyre og Frp ser ikke helheten, og begynner for seint og prioriterer tidlig innsats for lite, sier Støre på spørsmål om hva som skiller Aps satsing fra Høyres.

– At Høyre er enig i noe av dette, endrer ikke på at det er riktig. Så kommer spørsmålet, du kan ville god tidliginnsats, men vil du betale for det, eller skal du la det bli med snakk og ligge på linja med store skattekutt til de som har mest fra før. Da er du ved en klar skillelinje, sier han.