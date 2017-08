Stort politioppbud under demonstrasjon i Boston

Lokale myndigheter frykter at radikale grupper vil delta.

500 politifolk er kalt inn for å holde konservative aktivister og motdemonstranter fra hverandre i Boston. I kjølvannet av demonstrasjonene i Charlottesville i delstaten Virginia for en uke siden, er det fryktet at radikale grupper kommer til å ta del.

15 000 motdemonstranter

De konservative står bak demonstrasjonen som startet klokka 18 norsk tid.

Politiet anslår at så mange som 15 000 venstreorienterte motdemonstranter på samme tid marsjerte fredelig gjennom byens sentrum.

Blant dem var tilhengere av Black Lives Matter-bevegelsen og andre antirasistiske og antisemittiske grupper. De viftet med plakater med slagord som «Ingen Trump, ingen KKK, intet rasistisk USA» og sang «hei, hei, hå, hå, hvit makt må gå», skriver CNN.

Både Bostons ordfører, Marty Walsh fra Det demokratiske partiet, og guvernør Charlie Baker fra Det republikanske partiet, har advart at ekstremistisk vold ikke tolereres i byen som betegnes som «den amerikanske frihetens krybbe.»

Strenge betingelser

Arrangørene av demonstrasjonen har tatt avstand fra nynazister, hvit makt-tilhengere og andre som tok del i volden i Charlottesville 12. august, der en kvinne ble drept. Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og «enhver annen som nyter ytringsfriheten sin» er oppfordret til å delta.

En av dem som er invitert til å holde appell under demonstrasjonen, er Kyle Chapman, som identifiserer seg som «stolt amerikansk nasjonalist» på Facebook.

Demonstrasjonen for ytringsfrihet avholdes i USAs eldste park, Boston Commons. Arrangørene har fått innvilget tillatelse til å avholde demonstrasjonen på strenge betingelser. Blant annet er det ulovlig med ryggsekker, pinner eller andre gjenstander som kan brukes som våpen. Tillatelsen er utstedt for 100 personer, men det er ventet at opp mot 1.000 kommer til å delta.

(NTB)