Stortinget kan behandle hurtigstans i returer til Afghanistan allerede neste uke

(Dagbladet): Som Dagbladet skriver i dag, vil SV ha en hastebehandling av spørsmålet om midlertidig returstans til Afghanistan.

Nå er det klart at SV vil fremme forslag om det allerede tirsdag neste uke.

- Det betyr at vi antagelig kan få en votering over spørsmålet i Stortinget allerede torsdag neste uke, sier komiteleder Karin Andersen (SV) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.

Fremmer nytt forslag

SV har i utgangspunktet fremmet et lignende forslag som komiteen skal ta stilling til, men fremmer altså et eget nytt forslag med en annen ordlyd nå, for å sikre at Stortinget får hurtigbehandlet spørsmålet.

Det skjer imidlertid ikke før neste tirsdag, da Stortinget har møtefri uke denne uka.

Andersen sier hun forventer støtte fra både MDG, Rødt, SV, og KrF - som har markert støtte til det opprinnelige forslaget om en midlertidig returstans også.

Spenningen nå er altså om Ap og Sp støtter en slik hurtigbehandling, slik Dagbladet også skriver i dag.

Forventer Ap-støtte

Det mener Andersen at de bør gjøre.

- Dette er ikke lenger en ukjent problemstilling for noen. Det som nå skjer er at mange flykter på nytt av redsel for å bli sendt tilbake igjen, og regjeringen returner også med tvang til Kabul nå. Fordi det vil ta lenger tid å få saken handlet i komiteen velger vi å gjøre dette nå. Det regner vi med å få støtte til, siden Ap har signalisert at de mener det er så stor usikkerhet om sikkerhetssituasjonen at utenriksministeren må uttale seg, sier Andersen.

Da Dagbladet spurte Ap-topp Rigmor Aasrud om støtte til en hurtigbehandling i Stortinget i går, ville hun imidlertid ikke love støtte til et slikt forslag.

Hun forklarte at Ap først vil at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skal redegjøre om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Først etter en slik redegjørelse, vil Ap ta stilling til forslaget fra SV, MDG og Rødt om midlertidig returstans, forklarte Aasrud.