Styrkes i nord. - Et viktig skritt for NATO og for Norge

BRUSSEL (Dagbladet): Det opplyste NATOs-generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i formiddag.

Statsminister Erna Solberg er godt fornøyd:

- Endringene i NATOs kommandostruktur har vært en viktig sak for Norge, og noe jeg snakket mye om på NATO-toppmøtet både i fjor og i år.

- Jeg er derfor glad for at det nå foreslås å etablere et nytt hovedkvarter på operativt nivå med særskilt ansvar for Nord-Atlanteren, sier Solberg til Dagbladet.

Og fredag kommer Stoltenberg til Ørlandet i Norge for inspisere de nye F35-flyene på Ørlandet.

- Jeg gleder meg til å reise Norge for å være på å ta jagerflyene. Det er en bra investering for Norge og bra for NATO, sier Stoltenberg. Han sier de nye flyene vil styrke NATOs tilstedeværelse i nord, og styrke NATOs kollektive forsvar og evne til å håndtere krisesituasjoner utenfor NATO.

Et hovedtema på forsvarsministermøtet i Brussel denne uka er oppdatering og modernisering av NATOs kommandostruktur. Det skal altså opprettes en ny atlantisk kommando. NATO skal også opprette en kommando som skal sikre raskere og mer effektiv logistikk og militær forflytning i Europa.

Norge har presset på

Dette er en nødvendig oppdatering av NATOs kommandostruktur, forklarer NATO-sjefen.

Styrkingen av den maritime strategien og en egen atlantisk kommando er noe Norge har jobbet spesielt for.

På NATO-toppmøtet i sommer fikk Norge sammen med Frankrike og Storbritannia gjennomslag for at NATOs maritime strategi skal styrkes og at NATO må styrke sitt nærvær i nord.

Onsdag vil NATOs forsvarsminister legge rammene for en ny kommandostruktur hvor med en egen kommando som skal forsvare ferdselen over Atlanteren.

Sikre ferdsel til sjøs

- Dette skal være en kommando som har ansvar for at vi har styrker som sikrer kommunikasjon og trygg ferdsel over Atlanterhavet. Vi har sett gjennom to verdenskriger hvor avgjørende det har vært, og Norge har spilt en stor rolle. Det viktigste norske bidraget under andre verdenskrig var kanskje sjøfolkene, sier Stoltenberg.

- Det er selvsagt en annen situasjon nå, men fortsatt er trygghet over Atlanterhavet avgjørende. Der spiller Norge en viktig rolle.

Dette er en kommando som vil styrke NATOs evne til å gjøre den jobben. Det er et viktig skritt for NATO og for Norge, et land som vender mot Atlanterhavet. Norge har vært opptatt av dette lenge, og jeg har støttet det. I morgen vil forsvarsministrene gi tilslutning til rammene for en slik atlantisk kommando, sier Stoltenberg.

Utdatert

Forsvarsministermøtet vil også vedta å opprette en ny kommando som skal sikre mer effektiv styrkeforflytning i Europa. En intern NATO-rapport omtalt i Der Spiegel for et par uker siden beskriver en kommandostruktur som er utdatert og ikke i stand til å reagere raskt nok mot et mulig angrep fra Russland.

Professor ved Institutt for forsvarsstudier og NATO-ekspert Rolf Tamnes sier til Dagbladet at kommandostrukturener utdatert og mer innrettet på «out of area»-operasjoner som Afghanistan-krigen.

Stoltenberg bekrefter langt på vei problemene og svakhetene. Det handler blant annet om infrastrukturer som veier og bruer som ikke er i stand til å bære dagens utstyr.

- Må ha bedre veier og bruer

- NATO styrker nå vårt kollektive forsvar i Europa. For å gjøre det, må vi være i stand til å flytte styrker raskere og bedre enn i dag, over Atlanterhavet og gjennom Europa.

Det vi har sett, er at det er mangler når det gjelder veier, baner, havner og kapasitet til å bære tunge våpensystemer. Du trenger bruer som er tunge nok til å bære tunge tanks, og jernbanevogner som kan transportere pansrede våpensystemer.

I tiden etter den kalde krigen har dette fått liten oppmerksomhet. Nesten all oppmerksomhet har vært på forflytting av lette styrker utenfor NATOs grenser, ikke på flytting av tunge styrker i Europa, forklarer Stoltenberg.

- Dette betyr ikke at NATO ikke kan flytte styrker i dag, vi gjør det jo i øvelser. Men vi trenger bedre evne til å flytte mer og raskere. NATO har troverdighet, men vi må styrke evnen til å reagere raskt, sier Stoltenberg.

Han legger ikke skjul på at en oppdatering av NATOs kommandostruktur, militære organisasjon for å håndtere krise og krig, vil koste penger.

Store investeringer

- Det handler om store infrastrukturproblemer, men dette er jo investeringer som må pågå over tid, og som medlemslandene vil finansiere. Infrastrukturer er et ansvar som påligger de allierte, for noens del med støtte fra EU. Det NATO gjør, er å formulere standarder til transportsystemene, sier Stoltenberg.

Hvor de nye kommandoene skal styres fra og øvrige detaljer vil besluttes seinere. Under forsvarsministermøtet i morgen og torsdag vil rammene for den nye strukturen legges.