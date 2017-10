Styrtet helikopter funnet på havbunnen

(Dagbladet/NTB): Helikopteret forsvant torsdag under innflygningen til Barentsburg. I løpet av helga har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket, og det er disse som nå har lokalisert helikopteret.

- Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser HRS.

Tidligere søndag fortalte HRS at det var funnet et «interessant objekt» på havbunnen.

Søk etter antatt omkomne

I tillegg til undervannsroboten har tre båter og to helikoptre deltatt i søket etter det russiske helikopteret som forsvant for over to døgn siden.

Leteaksjonen avsluttes og går nå over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet.

Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet funnet.https://t.co/YU7LxolTnW — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 29. oktober 2017

- Det som skjer nå, er at redningsaksjonen avsluttes og går over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet. Det blir Sysselmannen som leder arbeidet lokalt, sier redningsleder Frode Iversen i HRS til NTB.

Åtte personer ombord

Helikopteret styrtet etter alt å dømme torsdag ettermiddag. Åtte personer var ombord da det forsvant.

- Helikopteret skulle fly fra Pyramiden til Barentsburg. Det ble meldt savnet omtrent klokka 15.35 og bekreftet gått ned rundt ti minutter seinere, meldte HRS på Twitter torsdag.

Medarbeidere ved det russiske forskningsinstituttet for Arktis og Antarktis var blant passasjerene.

Ifølge HRS har folk som var i området torsdag hørt helikopterlyd som plutselig opphørte. Vitner skal også ha hørt smell.

