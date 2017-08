SV og Rødt bykser fram i ny Oslo-måling

I målingen utført på oppdrag fra Klassekampen, går Rødt fram 4,7 prosentpoeng i forhold til valget i 2013 til 7,9 prosent. SV får en oppslutning på 9,6 prosent. MDG ville beholdt sitt mandat om dette skulle bli valgresultatet med 7,7 prosent.

Målingen gir SV og Rødt to stortingsmandater hver fra Oslo.

Førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, er glad for resultatet.

– Et godt resultat i Oslo er viktig for å få et nytt rødgrønt stortingsflertall og for å sikre at SV kommer over sperregrensa, sier hun.

Høyre har fortsatt god oppslutning med 29,5 prosent. Det er en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng til 26,7 prosent.

Øvrige partier: Frp: 8,3 (- 3,4), Venstre: 3,5 (- 4,7), KrF: 3,5 (+ 0,7), Senterpartiet: 2,8 (+ 1,9), Andre: 0,5 (- 0,6).

(NTB)