SV-topp lei praten om å verne norske verdier: Kaller politikere uverdige

ARENDAL (Dagbladet): Da Arendalsuka åpnet mandag denne uka markerte det også starten på SV-topp Kari Elisabeth Kaskis første skikkelige valgkamp.

Kaski er uten erfaring fra ungdomspolitikken og bruker ord som «skuffende» og «uverdig» når hun beskriver årets valgkamp. De voksne og erfarne politikerne burde vist mer verdighet i valgkampen, ifølge Kaski.

- Jeg er skuffet over at valgkampen blir banalisert ned til spørsmål om å definere norske verdier ut fra vafler og fellesdusj. Det er ikke norsk politikk verdig, sier hun bestemt.

Fellesdusj og ryggsleiking

Det er den pågående verdidebatten i norsk politikk Kaski reagerer på. I sommer har flere kjente politikere uttalt seg om norske verdier, senest ved at Ola Borten Moe (Sp) og Linda Hofstad Helleland (H) hevdet norske verdier er under angrep.

Borten Moe serverte vafler og jordbær til kulturministeren, mens hun fortalte hvor viktig det er at norske barn dusjer etter gymtimen.

- Om vi ikke er trygge på hvem vi selv er, så blir vi usikre i møte med det som er fremmed, sa Borten Moe om de norske verdiene.

Samtidig har Sylvi Listhaug (Frp) - som kjent - påstått at KrF-leder Knut Arild Hareide sleiker imamer oppover ryggen.

(Saken fortsetter under videoen)

- Uverdig

Kaski slår opp øynene mens hun oppsummerer valgkampen 2017 så langt for seg selv.

- Det er vanskelig å tro at Borten Moe, Hofstad Helleland eller Listhaug gikk inn i politikken for å snakke om brunostens betydning. Det er store saker de burde snakket om, som migrasjonskrisa, klimautfordringene eller den humanitære krisa i Øst-Afrika, men de sakene får ikke plass på grunn av politikere som evner å sette fyr på samfunnsdebatten. Det synes jeg er uverdig av dem, sier Kaski.

- Er det uansvarlig?

- Ja, fordi det skaper avstand mellom folk i Norge, og det kan bidra til demobilisering i valget når velgerne ikke opplever at politikerne snakker om reelle utfordringer. 100 000 norske barn vokser opp i fattigdom, og her skal vi stå å snakke om brunost...

Tajik på Trollpikken

Kaski sperrer opp en forferdet mine, som om hun har tatt et digert bit av en spesielt umoden sitron.

- Det er en ny type alvor blant unge i dag, de vet hvilke utfordringer vi har i vente, og det er der valgkampen burde begynne og slutte. Ikke om hva som er mest norsk av vafler og fellesdusj.

Hadia Tajik (Ap) lot seg også intervjue om norske verdier denne sommeren: Hun møtte VG på Trollpikken.

Ap-toppen hevdet der at regjeringen «manglet sprut» og at det er viktig å «stå oppreist». Kaski vil ikke kritisere Tajik, men sier følgende om Tajiks trollpikkintervju:

- Alle politikere har ansvar for at ordskiftet skal dreie seg om politikk. Jeg tror vi undervurderer velgerne når vi holder på sånn. Vi behøver ikke ty til mer eller mindre kreative virkemidler for å nå ut til folk.

Trump og Brexit

Kaski sier videre at en lett kan mistenke at enkelte norske politikere har latt seg inspirere av Trump og Brexit-kampanjen.

- De har sett at en slik type retorikk fungerer. Debatten blir derfor rundt begrepene, ikke rundt politikken. Verken Hofstad Helleland, Borten Moe eller Listhaug har kommet med noen konkrete politiske forslag - de har bare snakket til noen spesifikke strømninger i det norske folk.

- Hva er norske verdier for deg, da?

- Høy tillit mellom folk og små forskjeller er typisk norsk, svarer Kaski.

- Og hva med brunosten?

- Det er forskjell på norske referanser og norske verdier. Vi kan godt diskutere norske verdier, men kanskje ikke i en valgkamp og kanskje ikke med utgangspunkt i vafler og fellesdusj.