Svensk minister: - Vil ikke være en del av den norske valgkampen

(Dagbladet): Sylvi Listhaug har fått kritikk etter at hun i dag inviterte med seg deler av presse-Norge til den svenske forstaden Rinkeby.

Etter at Listhaug landet i Sverige i dag, kom plutselig beskjeden om at den svenske migrationsministeren Helene Fritzon ikke vil møte Listhaug som avtalt.

Nå forklarer hun hvorfor i en epost til VG.

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver statsråden til avisa.

– Jeg treffer gjerne min ministerkollega etter det norske valget. Men i dag vil jeg ikke være en del av denne kampanjen, skriver migrasjonsministeren til avisa.

Til Dagbladet sier Sylvi Listhaug at hun er i Sverige for å lære av hva de har gjort feil og hva de har gjort riktig.

- Jeg er her før å høre hva svenskene mener de gjør feil og hvordan det er blitt svenske tilstander, lovløse områder i en del soner og problemer i enkelte områder. Jeg er også her for å lære hva som har fungert.

- Du blir beskyldt for å bruke Rinkeby bare som en kulisse i den norske valgkampen. Hva sier du til det?

- Nei, dette er en høyst reell utfordring i Sverige. Det er over 60 utsatt områder og over 20 områder som er sørlig utsatt. Så dette er høyst reelet. Jeg mener det er viktig framover hvilken innvandrings og intergreringspoltikk vi har i Norge for å hindre at det skjer her, da er det viktig å lære av hva som skjer i Sverige.