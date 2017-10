(Dagbladet): Ei kvinne i 60-åra kom aldri hjem etter en joggetur i Ulricehamn i Sverige tirsdag ettermiddag.

Politiet fant kvinnen død ved siden av turløypa samme kveld, etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra hennes nærmeste.

Politiet fortalte svensk presse at de mistenker at kvinnen har blitt utsatt for et drap, på grunn av ulike omstendigheter rundt hendelsen. De advarte også andre om å ikke gå alene i området.

Sannsynligvis et overfall

Nå er en av politiets teorier er at den angivelige morderen har ventet i området, i søken etter et tilfeldig offer.

- I og med at det har skjedd på det stedet det har skjedd, og på den måten det har skjedd, så er det en stor risiko for at det er en person som ikke kjente henne som har gjort det, og at det har vært et overfall, forteller politisjef i Älvsborg, Lena Matthijs, til den svenske avisa Expressen.

- Det gjør at tiden tikker, fortsetter hun.

Men torsdag formiddag står politiet fortsatt tomhendt, og ingen er mistenkt for det angivelige drapet.

Polititeori: Kan ha ventet på et offer

Politisjefen mener at gjerningspersonen kan ha vært i turområdet tidligere, for å se seg om.

- Om det har skjedd et overfall, så har det ikke bare plutselig skjedd tilfeldig denne dagen. Da har gjerningspersonen sannsynligvis vært på plass i flere dager, og lett etter et offer. Da har vi nok med en psykisk syk person å gjøre, uttaler Matthijs til avisa.

- Ved liknende overfallsepisoder har man sett at en psykisk syk person bestemmer seg for en plass hvor de venter på at en enslig person skal komme.

Svensk politi ber nå om tips om mennesker som har blitt sett i området, gjerne ved flere tilfeller.