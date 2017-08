Svensk politi: Mann skal ha fått beskjed om å drepe sine døtre. Nektet - ble selv drept

(Dagbladet): En mann i 50-åra er tiltalt for å ha drept en 46 år gammel slektning da de var på tur ved et populært fiskevann i Dalarna i Sverige i mai.

Ifølge politiet viser etterforskningen at 46-åringen drept fordi han ikke ønsket å drepe døtrene sine, og at mye tyder på at drapet var et æresdrap, skriver Expressen.

Stukket med saks

Det var 27. mai en gjeng personer dro til den populære innsjøen Stensjøen utenfor Grycksbo i Dalarna på tur. På kvelden oppsto det bråk mellom de to mennene. Vitner hørte skrik i området og meldte fra til politiet. Da politiet kom på stedet slo de drapsalarm, og den 50 år gamle mannen ble pågrepet på stedet, skrev Expressen den gang.

Ifølge politiet ble 46-åringen drept med ei saks.

50-åringen nekter straffskyld og sier at han handlet i nødverge. Aktor i saken, Gunn-Britt Strøm, sier til Expressen at de har bevis på at han drepte 46-åringen.

I avhør skal mannen ha sagt at han ville forsvare seg og lette etter en stein eller noe, men at han fant fram ei saks.

I tiltalen, som Expressen refererer til, ble 46-åringen ble stukket i halsen med saksa.

Rykter

Ifølge politiet skal døtrenes væremåte være motivet til æresdrapet.

Døtrene til den drepte 46-åringen skal ha tatt kontakt med gutter, og håndhilst på dem. Det likte verken slektninger eller 50-åringen.

Enka til den drepte mannen skal ha fortalt i avhør at rykter begynte å gå om jentene, at de klinte med gutter, noe som eskalerte konflikten.

Dalarna Tidning skriver at enka har fortalt i avhør at dattera hennes ble drept fordi hun håndhilste på en ung mann Valborgsnatta (årlig høytid til minne om katolsk helgen, journ. anm.) i 2015. Det skal ha opprørt den tiltale i saken.

Oppfordret til drap

Enka skal også ha fortalt i avhør at den tiltalte i saken kontaktet hennes ektemann, der han ble oppfordret til å drepe sine to døtre. På denne måten skulle han få tilbake sin ære. Det nektet imidlertid den nå avdøde mannen å gjøre, skriver lokalavisa.

- Han elsket barna sine, fortalte kona til den avdøde mannen i avhør hos politiet tidligere i år, skriver SVT.

Etter dette brøt paret all kontakt med den tiltalte mannen.

Ifølge kona ble hennes avdøde mann lurt med på turen til Stensjøen, og hadde 46-åringen visst at den tiltalte var med, hadde han ikke blitt med.

- Gjort er gjort

På spørsmål fra politiet i avhør om hva slags forholde de to mennene hadde, svarer 50-åringen:

- Vi har ikke hatt noen uenigheter. Noen tvister har vi hatt i familien.

Ifølge den svenske TV-kanalen er den tiltalte lei seg og angrende.

- Gjort er gjort, hva kan jeg gjøre, skal han sa sagt i avhør med politiet.

Den tiltaltes advokat, Weine Daniels, sier til Expressen at hans klient nekter straffskyld.

- Han benekter hensikt og han benekter drap. Han har ikke med vilje påført offeret skaden. Det er i ettertid man har konstatert at offeret døde, sier advokaten.