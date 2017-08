Svensk rapper innrømmer å ha planlagt ett av Nordens mest spektakulære ran

(Dagbladet): 12. juli 2002 ble et «pengefly» på Arlanda ranet. Nå tilstår hiphop-artisten Leo Carmona å ha deltatt i det som beskrives som ett av Nordens mest spektakulære ran.

- Jeg planla ranet og var med på å utføre det. Det angrer jeg dypt på, det har ødelagt livet mitt, sier han til ETC.

Under ranet ble et SAS-fly, SK 1524, fra London til Arlanda raidet, og 44 millioner kroner i forskjellige utenlandske valutaer i 13 pengesekker fra Hongkong Bank og Royal Scottish Bank ble tatt.

Foreldet

Årsaken til at tilståelsen kommer nå, er at foreldelsesfristen for ran i Sverige er 15 år. Dermed kunne ranerne melde seg for politiet 12. juli 2017 og fortelle om sin deltakelse - uten fare for å bli straffet eller at justismyndighetene skal begynne å grave etter ransutbyttet.

Fire menn sto tiltalt i to rettssaker etter Arlanda-ranet. Blant annet sjekket politiet telefonen til en kjent ransmann og organisator i Stockholm, som hadde sendt «Jackpot på Arlanda» til en annen mistenkt under ransnatta. Men alle ble frikjent og ingen har noensinne blitt dømt for ranet. Heller ikke en krone har kommet til rette.

Carmona har lenge vært mistenkt for å ha deltatt i ranet, men har siden 2004 sonet en livstidsdom for å ha bestilt drap. En av politiets teorier er at drapet ble gjennomført i sammenheng med Arlanda-ranet. Men Carmona avviser at mannen deltok i ranet, overfor ETC.

- Nei, den mannen var ikke med. Men han ville rane to av svenskene som var med meg på ranet. Han klarte å ta en mindre sum, sier Carmona.

I dag ser artisten tilbake på sitt kriminelle liv med anger.

- Med musikken og skrivehjelp vil jeg bidra til å ødelegge illusjonen av det lykkelige kriminelle livet, der alle er brødre og tar vare på hverandre, sier Carmona og følger opp:

- I dag gjør jeg konstruktive og produktive ting, og har endret livet mitt. Jeg håper at jeg kan være et forbilde for folk med liknende bakgrunn.

Hiphop-artisten var med på å grunnlegge den kontroversielle gruppa Kartellen. De fikk stor oppmerksomhet i Sverige under Keep it loud-festivalen i Linköping, da kommunen mente at medlemmene i gruppa glorifiserte vold. Gruppa ble også anmeldt i 2013 av Sverigedemokraterna for låten «Svarta Duvor & Vissna Liljor», skriver Expressen.

26-åringen som forsvant

Arlanda-ranet har likheter med NOKAS-ranet, som fant sted i Stavanger 3. april 2004. Først og fremst har 51 av de 57,4 NOKAS-millionene ennå ikke kommet til rette.

I tillegg krevde begge de væpnede ranene ett liv hver. I Stavanger ble politimannen Arne Sigve Klungeland skutt og drept, mens halvannet år etter Arlanda-ranet forsvant en 26 år gammel svensk statsborger med tyrkisk bakgrunn, trolig lokket i en felle og drept i Helsinki.

26-åringen ble aldri funnet, men politiet har sikre opplysninger på at et mistenkt ransmiljø hadde satt 3,5 millioner i skuddpremie på mannen, fordi han skal ha forsynt seg av ransutbyttet. Fire menn ble dømt for medvirkning til drap på mannen, inkludert Carmona.