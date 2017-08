Svenske myndigheter avviser at de ble advart om Listhaug-besøk

Aftonbladet skrev tirsdag at det svenske utenriksdepartementet ble advart via uformelle kanaler i den norske regjeringen om Listhaugs besøk i Rinkeby.

Pressesekretær i det svenske justisdepartementet, Fredrik Persson, avviser at Fritzon ble advart i forkant av besøket. Hun valgte på kort varsel å avlyse et planlagt møte med Listhaug tirsdag og uttalte til VG at årsaken var at hun ikke ønsket å være en del av Listhaugs valgkamp.

- Jeg har også lest dette i Aftonbladet, men det har jeg ingen informasjon om, sier Persson til Nettavisen.

Persson vil ikke utdype overfor Nettavisen hvorfor eller når Fritzon besluttet å avlyse møtet med Listhaug, og henviser til den skriftlige kommentaren hun ga til VG.

Verken Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor har kjennskap til den kontakten som omtales i Aftonbladet.

- Statsministerens kontor har ikke hatt noe kontakt med svenske myndigheter, sier kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide, til NTB.

- Fra Utenriksdepartementet stiller vi oss helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde Listhaugs besøk, sier pressetalsperson Frode O. Andersen i UD til NTB.

(NTB)