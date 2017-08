Sykehusdødens Høie pris

Helseminister Bent Høie (H) står for avgjørelsen om å legge ned sykehuset i Rjukan, og begrunner den med at det ikke var bærekraftig med fire sykehus i et så lite fylke som Telemark.

Derfor måtte både Rjukan og Kragerø legges ned.

Prosessen med å legge ned sykehusene, startet allerede før 2013-valget, da forslaget til en utviklingsplan for sykehusene ble sendt på høring.

Høringsrunden var ferdig kort tid etter regjeringsskiftet.

- Et klart flertall i Telemark mente da at det ikke var bærekraftig over tid med fire sykehus og at man over tid heller ville være tjent med å bygge opp om sykehusene i Notodden og Skien. Det var grunnen til at jeg valgte å gjennomføre nedleggelsene før Nasjonal sykehusplan var klar, sier helseminister Bent Høie til Dagbladet.

Han avviser at de to sykehusene ville vært berget dersom han hadde ventet på planen - og sier pasientgrunnlaget og avstandene uansett var for små til at sykehusene ville blitt opprettholdt.

- Er det godt nok at enkelte innbyggere i området nå har to og en halv times reisevei til sykehus?

- Reiseavstanden er alltid et argument når vi diskuterer sykehusstruktur i Norge, men med vår geografi er det ikke mulig at alle bor en time unna sykehus med akuttfunksjoner. Da må man lage kompenserende tiltak i stedet, slik vi også har gjort, sier helseministeren.

Etter nedleggelsen av de to sykehusene, ble sykehuset Telemark gjenstand for mye medieoppmerksomhet etter flere dødsfall knyttet til overbelegg og korridorpasienter. Høie mener imidlertid at det ikke henger sammen med at to av fire sykehus i fylket forsvant:

- Sykehuset Telemark har hatt mange parallelle utfordringer som ikke har hatt noe med denne saken å gjøre, men nå er det kommet på plass en ny ledelse og styre og jeg synes jeg ser klare tegn på at Sykehuset Telemark er i positiv utvikling, sier han.

Han mener alt ligger til rette for et bedre sykehustilbud for innbyggerne i Telemark, inkludert Tinn.

Og tror ikke sykehusstruktur er en sak Høyre taper på i høstens valg. Tvert i mot har regjeringens nasjonale sykehusplan bidratt til å skape ro om flere lokalsykehus som har vært nedleggelsestruet i en årrekke, mener han:

- Jeg opplever at denne regjeringen, når det gjelder distrikts-Norge og sykehus, har sørget for nettopp å trygge sykehustilbudet. Jeg mener det er en god sak for oss og samarbeidspartiet Venstre inn mot valgkampen, sier helseministeren.