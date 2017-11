Syklist ga Trump «finger'n»: Mistet jobben

(Dagbladet): Juli Briskman skjulte ikke sine følelser overfor den amerikanske presidenten da han kjørte forbi. Dette tilsynelatende spontane utbruddet har fått sine konsekvenser.

Ifølge flere medier har hun fått sparken fra jobben sin på grunn av bildet.

Mistet jobben

Bildet gikk viralt etter at det ble tatt 28. oktober i Virginia. Det ble tatt i nærheten av president Donald Trumps golfresort, av en fotograf som reiste med presidenten.

Fotografen har uttalt til nyhetsbyrået AFP at det er vanlig å se mennesker protestere eller vise obskøne gester når presidenten kjører forbi.

Ifølge The Guardian lot ikke Briskman (50) muligheten gå fra seg, da Trumps bilkortesje kjørte forbi. Idet bilene forlot Trumps golfklubb, viste kvinnen langfingeren mot kortesjen.

Bilene kjørte videre, men Briskman tok dem igjen da de senket farten. Igjen benyttet hun muligheten til å vise hva hun synes om USAs president.

Uanstendig bilde

Kvinnen informerte personalavdelingen om at hun var motivet i et bilde som gikk viralt på nettet. Selskapet kalte henne inn til et møte dagen etter.

Arbeidsgiveren skal ha klassifisert bildet som uanstendig, og mente derfor at hun overtrådte deres retningslinjer for sosiale medier da hun publiserte bildet på Twitter og Facebook.

Briskman forsøkte å få firmaet til å vektlegge at bildet ikke ble tatt i arbeidstida, og at hennes sosiale-medier ei heller nevner hennes arbeidsgiver.

Likevel fikk hun ikke beholde jobben. Selskapet, som skal være en entreprenør som jobber for myndighetene, mente at bildet kunne skade deres virksomhet.

- Jeg er sint på landet vårt

I et intervju med Huffington Post forteller tobarnsmoren at hun var overrasket over at noen hadde tatt bildet av henne.

Til tross for å bli sparket, angrer ikke Briskman på hva hun gjorde. Hun er glad for å være et bilde på en misnøye som resonnerer med mange amerikanere.

- Jeg er sint på hvor landet vårt er akkurat nå. Jeg er forferdet. Dette var en mulighet for meg til å ytre meg, sier hun til Huffington Post.

Briskman forteller at hun ble sint på grunn av mange problemer hun mener president Trump burde håndtert bedre, men at han i stedet «var på den jævla golfbanen igjen».

Selskapet har ikke verken svart Huffington Posts eller BBCs henvendelser om saken.