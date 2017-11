Synes du boligprisene i Oslo er høye? Dette huset er verdt mer enn en milliard

(Dagbladet): I det eksklusive området Victoria Peak i den asiatiske byen Hongkong har et 836 kvadratmeters hus blitt solgt for hele 148,7 millioner dollar (som tilsier over en milliard norske kroner).

For et hus med fire soverom, svømmebasseng, stor hage og garasje er dette mye penger, selv i Hongkong - som har et av verdens dyreste eiendomsmarkeder, skriver Quartz.

Fjellene ødelegger

14 kvadratmeter per person er gjennomsnittlig størrelse på bolig i den delvis selvstyrte, men kinesisk kontrollerte byen, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået melder at en nylig publisert rapport viser at Hongkong er verdens dyreste sted å kjøpe leiligheter, noe som gjør at innbyggerne må jobbe i 20 år før de kan ha råd til en 60 kvadratmeters leilighet nær sentrum.

Avisa Quarts forklarer at det er vegetasjonen og de mange fjellene som skaper de dyre boligprisene. Det er nemlig mindre enn én tiendedel av Hongkong som er egnet til å bygge boliger i.

Når nye boligprosjekter lanseres, er dermed interessen enorm. I et nytt eiendomsprosjekt E24 omtalte i mars, ønsket hele 9 400 personer å kjøpe leilighet i byggene som har 870 boliger.

Mange bor i «kistehjem»

Den tidligere britiske kolonien Hongkong er i verdenstoppen når det kommer til klasseskille. De rikeste ti prosentene i landet tjener 14 400 amerikanske dollar i måneden (nesten 118 000 norske kroner). Det er over 40 ganger mer enn hva de fattigste ti prosentene i landet tjener, ifølge avisa.

De store forskjellene gjør at en rekke middelklassefamilier ikke har mulighet til å kjøpe eiendom. Situasjonen er enda mer alvorlig for de som er fattige. Mange av dem er nødt til å bo i såkalte «coffin homes» (kistehjem) og noen familier må dele leilighet på snaue sju kvadratmeter.

«Kistehjem» er små inndelte rom, nærmest kott, som mange i Hongkong bor i. Noen av dem er til og med så små at en person ikke kan strekke ut beina.

Ifølge avisa The Atlantic, som lagde en reportasje på bosituasjonen i Hongkong i mai, er det estimert at 200 000 personer i byen bor i sånne små inndelte rom.

Forsøkt tiltak

Myndighetene i den administrative regionen i Kina skal en rekke ganger ha forsøkt å sette i gang tiltak for å senke prisene på eiendommer, men har ikke lykkes med det.

Eiendomsprisene i Hongkong skal ha hoppet nesten 400 prosent siden 2003. Til sammenlikning har en gjennomsnittlig husholdningsinntekt bare økt 61 prosent. Noe som gjør det å eie bolig umulig for veldig mange mennesker.

I mars skrev E24 en artikkel om at gjennomsnittsboligen i den asiatiske byen koster 18,1 ganger så mye som gjennomsnittsinntekten.

Avisa sammenlikner så med Oslo, hvor boliger koster rundt 7,8 ganger så mye som den norske gjennomsnittslønna.

Kinas president Xi Jinping tok Carrie Lam i ed som ny leder i Hongkong i juli. Hun har sagt hun vil ha det å få boligprisene ned som sin prioritet framover.