- Syriske militære har tvunget IS ut av Deir ez-Zour

De siste månedene har IS blitt tvunget på flukt fra en rekke byer i både Syria og Irak. I morgentimene i dag sier en kilde at de nå også er tvunget på flukt fra de siste tre nabolagene i millionbyen Deir Ez-Zour, melder Al Jazeera.

De siste kampene har pågått i den sør-vestlige delen av byen. Det skal være voldsomme kamper, og en rekke tap, både av krigere og utstyr.

Russiske flyraid

Det er Bashar al-Assads styrker som har kjempen, med hjelp av russiske flyraid fra oven. I tillegg har kurdiske styrker vært med for å bli kvitt IS, melder Al Jazeera videre.

Også den syriske menneskerettighetsgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at IS nå er presset ut av byen, ifølge Middle East Eye.

De syriske regjeringsstyrkene startet kampanjen for å bli kvitt IS i Deir ez-Zour i september. De har fått hjelp av russiske flystyrker, iransk-støttede militser og Hizbollah.

Deir ez-Zour ligger langs Eufrat-elva i ørkenområdet øst i Syria, og er strategisk viktig på grunn av sin nærhet til den irakiske grensa. Bashar al-Assad og hans regime har nå tatt tilbake kontrollen over enda en provins i Syria.

Forhandlinger i Astana

På samme tid sitter en rekke av partene i den syriske konflikten rundt forhandlingsbordet i Astana, Kasakhstan. Men partene er langt fra hverandre.

- Vi stoler ikke på russerne fordi de er en par i krigen og kjemper på vegne av det syriske regimet, sier Fateh Hassoun, som leder de syriske opposisjonskreftene.