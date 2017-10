T-banen i Oslo går som normalt igjen etter sporfeil - regn med forsinkelser

(Dagbladet): Sporveien hadde i morgentimene store avvik og forsinkelser på alle T-banelinjer i Oslo.

Klokka 06.51 melder Sporveien på Twitter at sporet mellom Stortinget og Majorstuen er åpnet og at det vil kjøres normalt på alle linjer. Forsinkelser på fortsatt påregnes.

Linje 1 kjøres fortsatt kun mellom Frøen og Frongerseteren, skriver de. Ruter skriver på sine nettsider 06.58 at det er forsinkelser på enkelte avganger.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Viseth i Sporveien sa til NTB i 5.30-tiden tirsdag at skinnebruddet ville føre til stans mellom Stortinget og Majorstuen i et par timer.

- Det vil bli forsinkelser og uregelmessigheter de første timene på morgenkvisten. Deretter vil det bli saktegående trafikk over bruddstedet utover formiddagen, sa Viseth til nyhetsbyrået.

Det var et skinnebrudd førte til forsinkelsene i T-banetrafikken i Oslo tidlig tirsdag morgen. Sporveien AS melder i 7-tiden tirsdag at bruddet var utbedret.

– Togene vil kjøre med nedsatt hastighet forbi bruddstedet fram til dette får satt seg ordentlig, opplyser pressevakt Jan Rustad i Sporveien AS til NTB.



Store avvik på alle linjer. Ingen trafikk mellom Stortinget og Majorstuen begge retninger. Grunnet feil med skinner på strekningen — Sporveien T-banen (@Tbanen) 31. oktober 2017