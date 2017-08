Tajik til angrep på justisministeren: - Har du tenkt å kastrere unger?

(Dagbladet): Det vekket stor oppmerksomhet da Norges justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), i helgen sa at man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn.

- Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sa Amundsen til TV 2 i går.

Mandag gjentok han forslaget, da han møtte Hadia Tajikm(Ap) til debatt, i Dagbladets direktesending fra Valgboden foran Stortinget i Oslo.

- Er ikke det en middelaldersk straffemetode?

- Nei, og det spørsmålet baserer seg på en misforståelse. Jeg har vært veldig tydelig på at dersom vi innfører dette tiltaket, så blir det selvfølgelig gjort innenfor rettssikkerhetens rammer, sier Amundsen og legger til at det vil skje ved dom, og med medisinsk oppfølging.

- Det er snakk om at man gjennom medisinering hindrer at disse folkene får tilbakefall. Det er nettopp det som er problemet, at de begår tilsvarende overgrep på nytt etter å ha sonet ferdig straffen sin.

Mener Ap ikke gjør nok

Han mener et problem i dag er at det ikke er strenge nok straffer i Norge for de som gjennomfører overgrep mot barn.

- Vi foreslo strengere straffer for de som forgriper seg på barn, men det sørget Arbeiderpartiet for å stemme ned i Stortinget. Men når man kommer ut vil jeg være sikker på at disse personene ikke gjentar sine avskyelige handlinger.

Uttalelsene fra justisministeren får Ap-toppen til å riste på hodet.

- Jeg tror vi alle vil ta et tøft oppgjør med de som begår overgrep mot barn. Men dette justisministeren foreslår gir en falsk trygghet. En rekke fagmiljøer sier at dette ikke gir noen garantier mot gjentatte overgrep. Det er også slik at dersom en person begår overgrep og man frykter at det er fare for at det skal skje igjen, så går det an å putte vedkommende i fengsel - men også sørge for en forvaringsdom, som i praksis betyr at så lenge man mener at vedkommende er en fare for samfunnet så slipper han ikke ut, sier Tajik før hun kommer med et direkte spørsmål til Amundsen:

- Hvorfor vil du gi innbyggerne en falsk trygghet?

- Det er ikke en falsk trygghet. For de undersøkelsene som har blitt gjort viser gode resultater. De viser også at ved medisinsk oppfølging så avslører man dem som forsøker å unndra seg den behandlingen, kontrer justisministeren.

- Er det ikke like greit å holde dem i fengsel? spør Dagbladets programleder Martine Aurdal.

- Jo, men Ap har også stemt mot strengere straffer. Kun Høyre og Frp støttet det forslaget, så her har ikke Arbeiderpartiet troverdighet.

- Må belære justisministeren

Den uttalelsen får Tajik til å tordne:

- Det føles veldig rart å måtte belære justisministeren i landet vårt i hvordan norsk lov fungerer. Norsk lov fungerer altså slik at dersom du har begått et overgrep, og du utgjør en fare for samfunnet, så kan du puttes i forvaring, sier hun.

Tajik mener undersøkelsene Amundsen viser til knyttet til såkalt kjemisk kastrering dreier seg om folk som frivillig ønsker å la seg medisinere i håp om at de skal bli bedre. Justisministeren ønsker på sin side at dette skal gjennomføres med tvang.

- Du (Amundsen, red.anm.) forstår ikke at de som frivillig går med på denne behandlingen har en motivasjon for å få det til. Det Amundsen ønsker har han ikke faglig grunnlag for å si at vil fungere for å få ned overgrepsraten.

- Helt urimelig

Tajik mener et problem ved Amundsens forslag et at en stor andel av overgrepene blir begått av mindreårige gjerningspersoner.

- Man vet at mange av de som begår overgep mot barn er unger selv. Nesten opp mot 50 prosent er faktisk mindreårige.

Internasjonal forskning anslår at mellom 30 og 50 prosent av alle seksuelle krenkelser eller overgrep mot barn gjøres av andre mindreårige, skrev Aftenposten i 2016, og viste videre til norske tall fra 2003.

- Har han tenkt til å medisinsk kastrere unger? spør Tajik og blir kontant avvist av justisministeren.

- Selvfølgelig ikke. Det er derfor dette skal gjøres ved dom. Det er en helt urimelig påstand som her kommer fra Arbeiderpartiet, kontrer Amundsen.

- Faktum er at de overgrepene som skjer ... Vi kan som samfunn ikke være bekjent av omfanget. Med tanke på det enorme omfanget av overgrep mot barn, så mener jeg at ingen verktøy bør være uprøvd. Det er ingen grunn til å tro at de gode resultatene vi ser ved medisinsk kastrering ikke vil fungere ved tvang. De medisinske faktum er uomtvistelige, mener han.

Erna er uenig

Statsminister Erna Solberg er imidlertid av en annen oppfatning.

- Høyre har ikke vært enig med Frp i denne saken tidligere, fordi dokumentasjonen først og fremst gir en falsk trygghet for samfunnet, sier Solberg til Dagbladet.

Hun sier riktig nok at dersom det foreligger ny dokumentasjon så vil Høyre se på dette.

- Men utgangspunktet vårt er at vi har sagt at kjemisk kastrering ikke vil virke, fordi det er så lett å områ det.

- Går ikke kastrering utover menneskeverdet til den enkelte?

- Nei, det gjør det jo ikke. Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak, sier statsministeren, og gjentar dermed et av hovedargumentene til Arbeiderpartiets Hadia Tajik.