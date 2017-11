Tåke satte stopper for Trump-besøk

Donald Trump planla å besøke den demilitariserte grensesonen mellom Nord- og Sør-Korea onsdag, men dårlig vær hindret den amerikanske presidenten.

Trumps helikopter hadde fløyet nesten hele turen fra Seoul, men måtte gjøre vendereis på grunn av været. Det var tåke og svært dårlig sikt området.

Et besøk til den berømte sonen som skiller de to koreanske statene har blitt en tradisjon blant amerikanske presidenter. Samtlige presidenter siden Ronald Reagan har besøkt grenseområdet – George Bush senior nøyde seg riktignok med besøket han gjennomførte mens han var Reagans visepresident – men for Trump ble det altså ikke noe av. I hvert fall ikke i denne omgang.

- Trolig frustrert

Planen var å besøke sonen sammen med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Utflukten hadde vært planlagt i lang tid, men av hensyn til sikkerheten var den ikke kjent før den ble avlyst onsdag.

- Jeg tror han er ganske frustrert over at han måtte endre planene, sier presidentens talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

En tjenestemann i Det hvite hus sa før Trumps Asia-tur at besøkene til den strengt bevoktede grensen har blitt en klisjé.

