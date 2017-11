Tar kampen opp mot rådyre medisiner

Sammen med sine stortingskolleger i Frp, Ulf Leirstein og Hanne Dyveke Søttar, stiller Helge André Njåstad nå skriftlig spørsmål til de nordiske regjeringene som i går ble samlet til møte i Nordisk Råd i Helsingfors.

De ber regjeringene i Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge besvare om de er med på å ta et nordisk initiativ for innkjøpssamarbeid for dyre legemidler.

1 mill kr pr dose

I begrunnelsen for spørsmålet, skriver Helge André Njåstad, Frp's finanspolitiske talsperson:

«Flere norske medier har de siste dagene omtalt det nye legemiddelet Spinraza. Medisinen som er utviklet av firmaet Biogen, kan hjelpe personer med SMA, en sykdom som fører til dødelig eller invalidiserende muskelsvinn. Prisen er imidlertid satt til en million kroner per dose. Norske myndigheter mener at den høye prisen er uetisk, og mener det ikke er riktig å kjøpe inn medisinen til oppgitt pris. Hvert av landene i Norden er små hver for seg og har derfor problemer med å kunne oppnå gode priser hos legemiddelprodusentene. Men som region ville vi kunne få bedre priser og større stabilitet i leveransene.»

Innkjøpsmakt

- Tanken er at de nordiske landene med en samlet befolkning på 27 millioner mennesker utgjør en mye sterkere innkjøpsmakt enn Norge med våre fem millioner, forklarer Helge André Njåstad.

Frp-representantene viser til at det i dag tar lang tid før medisiner blir godkjent.

- Kanskje kan et tettere nordisk samarbeid føre til bedre effektivitet, som kommer pasientene til gode ved at landene fordeler godkjenningen seg imellom og avlaster hverandre. Slik at Norge for eksempel tar seg av godkjenning av kreftmedisin, Danmark tar seg av godkjenning av hjertemedisin osv. Dermed kan vi få ny medisin raskere inn på markedet, sier Njåstad.

Unødig store lidelser

Han håper at henvendelsen til Nordisk Råd skal munne ut i en vinn-vinn-situasjon for nordiske pasienter med billigere og bedre medisiner.

- Mange pasienter har unødig store lidelser mens de venter på at ny medisin skal godkjennes. Samtlige regjeringer i Norden må besvare spørsmålet vårt. Det er underkommunisert at Nordisk Råd har mulighet til å initiere nye tiltak. Den muligheten skal vi bruke, sier Helge André Njåstad.

Den eneste medisinen

Norske myndigheter besluttet i forrige uke at legemiddelet Spinraza ikke skal tas i bruk til behandling av den svært alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA), til tross for at barn som har den alvorligste graden av sykdommen dør tidlig, og Spinraza er det første – og foreløpig eneste legemiddelet som har vist effekt.

Per pasient koster behandlingen med medisinen sju millioner kroner første behandlingsår, ifølge Beslutningsforum for nye metoder. Påfølgende år koster medisinen tre millioner kroner årlig resten av pasientens liv.