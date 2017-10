NEW YORK/OSLO (Dagbladet): Rundt klokka 20.30 norsk tid kjørte en bil inn på en sykkelvei på Manhattan hvor politiet bekreftet at minst åtte er drept.

De har også skutt og pågrepet en mulig gjerningsperson.

Vedkommende skal ha kjørt inn på sykkel- og gangveien i sørlig retning, for så å kollidere med en annen bil.

Deretter truet han forbipasserende med falske våpen.

- Jeg trodde først at det var en vanlig kollisjon, og gikk bort for å se. Da så jeg gjerningsmannen komme ut i gaten med to våpen. Jeg hørte fem-seks skudd, før jeg ble bedt om å legge meg med, sier Tawhid Kabir (20) til Dagbladet.

Filmet mulig gjerningsperson

En video han har tatt viser hvordan en mann beveger seg rundt på gata - kort tid etter at bilen kolliderte i et større antall mennesker.

Han er tilsynelatende tungt bevæpnet.

- Ble du redd?

- Ja. Da jeg hørte skuddene ble jeg veldig redd, svarer han.

- Et fryktelig syn

Ruben Cavrera hadde nettopp forlatt Stuyvesant High School, og sto på en gangbro i rett ved da angrepet inntraff.

- Jeg så en livløs kropp på den ene siden av sykkelveien, og på den andre siden så jeg den krasjede bilen. Det var et fryktelig syn.

Cavrera legger til at skoledagen nettopp var ferdig, og at det var mange unge i området der angrepet skjedde.

- Det var mange elever der, sier Ruben Cavrera.

Flykta med barnevogn

Også Liguinita Andrez opplevde angrepet på nært hold.

Hun passet på en barnevogn med et 7 måneder gammelt barn, og ventet på grønt lys da hun plutselig hørte et høyt smell.

- Jeg hørte et rop og et smell, og snudde meg rundt. Så hørte vi mange skudd. Da begynte jeg å løpe med barnevogna, sier barnevakten til Dagbladet, og legger til:

- Det var fryktelig skremmende. Nå er jeg trist på vegne av alle de som har mistet livet.

Folksomt på West Street

Alle de tre vitnene Dagbladet har snakket med befant seg rundt 200 meter unna det nå avsperrede åstedet.

Dagbladets reporter på stedet forteller om et stort politioppbud, både i form av betjenter på bakken og et helikopter som sirkler over West Street.

I tillegg har et stort antall skuelystne møtt opp.

Det er normalt en veldig folksom gate, og i dag er det tillegg Halloween. Det er hundrevis, kanskje tusenvis, i området.

Mener det er terror

Borgermesteren i New York orienterte på en pressekonferanse rundt klokka 22.30 at politiet etterforsker påkjørslene som et terrorangrep.

Han sier videre at åtte uskyldige mennesker har mistet livet.

- Dette er en veldig smertefull dag. Det er en tragedie, sier borgemester Bill de Blasio.

- Her var det en enkeltperson som ønsket å skade og skremme andre mennesker. Det er ingen beviser som tyder på at det var større planer, sier New York-guvernør, Andrew Cuomo.