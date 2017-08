Taxi-app jakter 30 mill. for å erobre Norden

(Finansavisen.no): - Målet er å ta 25 prosent av det nordiske taximarkedet i løpet av fire-fem år. Men vi har også ambisjoner utenfor Norden, sier daglig leder Erik Tandberg i selskapet Go Mobile, til Finansavisen.

Rangerer selskaper

Selskapet har ifølge avisen brukt 18 millioner kroner på å utvikle appen Mivai som rangerer de billigste drosjeselskapene på en gitt drosjetur, samt gir indikasjon på ventetid. Når drosjeturen er over, skal man deretter få rabatt gjennom at også betaling skjer via appen.

- I dag er det ikke reell konkurranse i drosjenæringen ettersom ingen går inn og sjekker prisene på drosjeselskapenes hjemmesider selv om det er store prisforskjeller. I forrige uke betalte jeg 289 kroner for en tur med Oslo Taxi fra Youngstorget til Gabels hus. Turen ville kostet 149 kroner hos Christiania Taxi, sier Tandberg, til Finansavisen.

Fra Gardermoen til Oslo er det prisforskjeller på hele 140 prosent, ifølge Tandberg.

Drømmer stort

Forretningsmodellen går ut på at Go Mobile tar et formidlingsgebyr på 6 kroner pr. bestilling som skjer gjennom appen. I tillegg tar de 1,5 prosent av betalingen hvis dette skjer gjennom appen.

På lang sikt drømmer de om å ta så mye som 60 prosent av drosjeturene i Norden. I så fall handler det om 15,5 millioner turer årlig, skriver avisen.

- Vi må et godt stykke ut i 2018 før vi går i balanse. Deretter blir det bare hyggelige tall, sier Ole K. Guldbrandsen, som har utviklet appen.

