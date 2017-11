Telenor snur - besøker bygda som føler seg lurt

(Dagbladet): Den lille bygda Kjeldebotn i Ballangen i Nordland vant for to år siden en konkurranse hos Telenor, hvor premien var 4G-dekning til hele bygda.

I går skrev Dagbladet om at selv om hele bygda deltok i konkurransen, er det bare halvparten av innbyggerne som har fått tilgang til 4G. Dette er fordi Telenor valgte å oppgradere nettmasta, som bare dekker halve delen av bygda.

Telenor snur

Nå har Telenor tatt selvkritikk og reiser til Kjeldebotn for å se om de kan rette opp i feilen og blidgjøre innbyggerne.

- Hvis vi har lovet noe annet enn det som er gjort, skal vi selvsagt rette opp i det, skriver dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, i en e-post til Dagbladet.

Han legger til at slik de ser det nå har Telenor holdt det de lovet og har avtalt møte med ordføreren i Ballangen i slutten av november.

- Telenor skal sørge for at Kjeldebotn får den 4G-dekningen som initiativtakeren og folket der ellers forventer. Det er viktig for oss å understreke at vi har hatt som formål å skaffe 4G-dekning på det punktet initiativtakeren hadde valgt ut, men er den ikke god nok, skal vi bygge mer, sier Amundsen.

Ønsker Telenor velkommen

Wanja Dahl fra Kjeldebotn sa til Dagbladet i går at flere i bygda føler seg lurt av Telenor. Men Amundsen understreker at Telenors intensjon ikke var å lure noen:

- Konkurransen var sånn at den adressen som var påmeldt konkurransen skulle få 4G. I tilfellet hvor en hel bygd var med i konkurransen, var det initiativtakeren sin adresse som var den som ble registrert og som ble lovet 4G.

Dahl blir glad for å høre om Telenors planer om å besøke bygda og ønsker Amundsen hjertelig velkommen.

- Jeg syns det er flott at han vil komme hit for se på forholdene og se om det er noe vi kan gjøre med det, sier Dahl.

Hun har selv ikke hørt noe fra Telenor, men ber Amundsen ta kontakt.

- Jeg kjører han gjerne rundt, så får vi besøkt noen av dem som ennå ikke har fått 4G-dekning, sier hun.

Ordfører Per Kristian Arntzen (Sp) i Ballangen kommune setter pris engasjementet til Wanja Dahl i Kjeldebotn.

- Hun er en aktiv dame! Er det noe som ikke er riktig, er det viktig at det blir rettet opp i, sier Arntzen til Dagbladet.

Han fikk tidligere i dag en telefon fra Telenor som varsler at de skal ta turen.

- Enkelte ganger må det bli litt bråk før det blir rett igjen. Jeg har tillit til at Telenor nå retter opp det som eventuelt var feil, sier han.