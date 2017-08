Terrorekspert: - Ikke overraskende at Spania blir angrepet

(Dagbladet): Leder for Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, mener at grunnen til at terrorister ønsker å ramme gågater i storbyer som Barcelona, er at det skaper masse oppmerksomhet.

- Det er der det er masse mennesker og medier, noe som gir stor oppmerksomhet, sier han til Dagbladet og legger til:

- Å kjøre en bil inn i en folkemasse er en enkel metode og har blitt populær. Slike steder passer denne metoden. Det er derfor man bruker masse ressurser på å beskytte slike plasser.

- Frykten er gevinsten

Terrorekspert ved NTNU, Jo Jakobsen, støtter Bjørgos betraktninger.

Man kan jo egentlig utføre slike angrep ganske mange steder, men for terrorister er den oppmerksomheten det skaper veldig viktig. Jo mer oppmerksomhet man skaper, jo mer frykt får man, forteller han.

- Det er frykten som er gevinsten, forteller Jakobsen til Dagbladet og legger til:

- Vi har også sett at slik terror går ut over turismen, som for eksempel i Paris.

Det er også et poeng at det ofte er i slike storbyer som Barcelona de radikaliserte miljøene finnes.

- At Spania angripes er ikke overraskende i det hele tatt, sier han.

Skape splid

Videre forteller Jakobsen at vi tidligere har sett at terroristene har som mål å skape splid mellom innbyggerne. Ofte har det vært mellom muslimer og ikke-muslimer.

Historisk sett har Spania blitt rammet en del av hjemlig terror, derfor har de også klart å bygge opp god kompetanse innen etterretning.

- Som regel har myndighetene kontroll på radikaliserte miljøer. I Spania har vi sett at etterretningen er skjerpet og har gjort mange arrestasjoner det siste året, opplyser Jakobsen, og ser heller ikke bort ifra at gjerningsmennene er bosatt i Spania.

Spania har også blitt flittig nevnt som et yndet mål for terrororganisasjoner som IS og al-Qaida. Og IS har ved flere anledninger publisert propagandavideoer hvor de har oppfordret til å utføre angrep mot Spania, forteller Jakobsen.

Integrering

Han synes det er interessant å se på tallene. I Spania er 4-5% av befolkningen muslimer, noe som i slike land fort utgjør én million mennesker.

- Så hvis vi antar at minst tusen av dem er radikalisert og i stand til å utføre et terrorangrep, ser vi at det er ganske mange potensielle gjerningsmenn, sier han.

Videre forteller han at Spania har lyktes bedre enn for eksempel Frankrike med integrering, og sammen med kompetent etterretning, er det faktorer som kan være grunnen til at vi ikke har sett store terrorangrep der på mange år.

Om det er radikale muslimer som står bak angrepet, er det også ganske interessant. For mellom år 711 og 1492 var områder i Spania og Portugal så å si under muslimsk herredømme.

- Selv om det er helt usannsynlig, har terrororganisasjoner tidligere uttalt at de har som mål å ta tilbake dette området, som ble kalt al-Andalus, forteller Jakobsen.

Nå har politiet identifisert det som skal være én av gjerningsmennene. Mannen som er identifisert - og som skal ha leid varebilen som ble brukt i angrepet - er en marokkansk statsborger ved navn Driss Oukabir, skriver El Pais.

- Det er jo også relevant i denne sammenhengen at Spanias geografiske plassering gjør landet særskilt utsatt for turbulens i Nord-Afrika. Migrasjonruten fra Marokko til Spania blir gradvis også mer brukt, avslutter Jakobsen.