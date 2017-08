Terroren i Barcelona: - Minst 13 drept

Er du i Barcelona? Har du tips eller bilder? Ring 24 00 00 00 eller send mms/mail til [email protected]

(Dagbladet): Det melder Associated Press om angrepet der en hvit bil krasjet inn i et større antall mennesker på gata La Rambla i Barcelona sentrum.

El Pais skriver at minst 13 er drept. De siterer politikilder.

I tillegg skal mellom 20-30 skadde være skadd, derav to kritisk, ifølge Barcelona-baserte La Vanguardia.

Skal ha kjørt sikk-sakk

Dette etter at en bil først kjørte inn ved et fotgjengerfelt i La Rambla.

Bilen skal så ha kjørt sikk-sakk for å treffe så mange mennesker som mulig, skriver La Vanguardia.

Nyhetsbyrået Associated Press melder på Twitter at gjerningsperson(e) fra varebilen som meide ned fotgjengere på La Rambla, nå har forskanset seg inne i en bar.

Samtidig ber politiet folk om å holde seg unna området.

De ber også befolkningen om å følge med på offisielle retningslinjer.

Skapte panikk

Bilder tatt på gata viser folk som ligger på gata.

Samtidig viser et videoklipp skrikende mennesker som flykter fra området, kort tid etter at angrepet fant sted.

- Det var forferdelig. Plutselig kom masse mennesker mot oss, hysteriske som barn. Det første de sa var at noen hadde blitt skutt, sier et vitne, ifølge The Telegraph.

- Minst tre-fire kropper fløy i vei

Svenske Expressen har snakket med Hampus Hagander, en svensk turist som befant seg i gata da det skjedde.

- Minst tre-fire kropper bare fløy i vei, sier den svenske avisa til avisa.

- Jeg sto bare 3-4 meter unna, legger Hampus Hagander til.

Stoltenberg fordømmer

Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg har fordømt angrepet.

- Mine tanker går til alle de som er rammet. Vi står sammen i kampen mot terror, skriver Natos generalsekretær på Twitter.

Dagbladet oppdaterer saken.