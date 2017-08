Terrorist på frifot: - Knivdrepte sjåfør og kapret rømningsbil

(Dagbladet): Tallet på drepte etter terrorangrepene i Spania er oppjustert til 15, opplyser spanske myndigheter.

Det skjer etter at politiet bekrefter at det er sammenheng mellom terrorangrepene og en bilkapring nord for Barcelona. En mann ble funnet drept i bilen, og han regnes nå som det 15 dødsofferet.

Også Catalonias innenriksminister Joaquim Forn bekrefter at det er sammenheng mellom terrorangrepene og bilkapringen.

Det tidligere dødstallet var 14 mennesker - 13 drept i bilangrepet i Barcelonas Las Ramblas-promenade torsdag og én kvinne som ble drept timer senere i Cambrils, skriver AP News.

Mandag opplyste myndighetene at alle ofrene for angrepene er blitt identifisert.

Politiet opplyser mandag at Younes Abouyaaqoub (22), som er ettersøkt for å ha kjørt angrepsbilen i Barcelona, er farlig og kan være bevæpnet.

Ifølge Reuters er alle europeiske politistyrker på jakt etter Abouyaaqoub. Myndighetene utelukker ikke at han har kommet seg over grensen til Frankrike.

Abouyaaqoub antas å være det eneste medlemmet av gruppen som sto bak angrepene, som fortsatt er på frifot. De andre medlemmene er enten drept av politiet, pågrepet eller omkommet etter en eksplosjon som trolig ble utløst da gruppen forsøkte å lage bomber.

