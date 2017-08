Thea (23) skulle bare ta en henna-tatovering i Syden...

- Vi var ute på kvelden og så var det en dame som satt i en sidegate i en liten bod med henna. Jeg har tatt henna-tatovering før uten at det har vært noe problem. Hun som behandlet meg ga meg beskjed om å vaske den av etter en time, så jeg gjorde det da jeg kom hjem, sier Mavrogianni om besøket i Malaga tidligere denne uka.

Da hun våknet av en lett kløe på armen tidlig dagen etter var området tatoveringen var påført på nuppete.

- Det så ikke så ille ut, så jeg kjøpte en allergikrem på apoteket, men så ble det verre utover dagen. Det dukket opp store, væskefylte blemmer og det begynte å svi veldig. Jeg hadde såpass store smerter at jeg fikk frysninger oppover armen og fikk feber, sier Mavrogianni.

Mavrogianni undersøkte problemet og konkluderte med at vedkommende som tatoverte henne hadde brukt black henna med hårfargepigmenter.

- Hun som tatoverte meg advarte meg ikke om hva som kunne komme til å skje. Stoffet som er i black henna er giftig, og det er ikke lovlig i Europa, sier hun.

Advarer mot black henna

Doktor Arne Gunnar Hasle ved Reiseklinikken advarer mot å ta liknende tatoveringer når en er ute å reiser.

- Med mindre man kjøper noe man er sikker på at er henna bør man ikke bruke det. Det som tilbys på strender er ganske sikkert ikke ekte henna.

Hasle sier hennaen inneholder et stoff som heter parafenylendiamin, som også finnes i hårfargingsmidler.

- Det er mange som har kraftige allergiske reaksjoner mot stoffet. Jeg har selv to barn som tok noe vi trodde var henna-tatoveringer for 20 år siden. En av barna mine hadde en drageformet tatovering. Det ble til et arr som holdt seg i lang stund etterpå, så jeg kan trygt fraråde folk å ta noe de tror er henna-tatoveringer på ferie.

Reaksjoner

Selv om reaksjonene som følge av tatoveringene er et velkjent problem, sier Hasle at det er ufarlig.

- Det er ikke farlig, men det er bare det at noen kan få en kraftig reaksjon med mulig infeksjon eller varige pigmentforandringer. Jeg tror ikke du kan dø av det. Det verste er hvis du har reagert på tatoveringen og senere farger håret. Dersom de senere farger håret kan de få en reaksjon over hele hodet, og da vil de kunne få en stor, infisert plate.

- Hva bør en gjøre dersom en har fått en reaksjon?

Dersom en har fått en infeksjon bør man behandle såret med antibiotika. Hvis det ikke har utviklet seg en infeksjon, men kun er en allergisk reaksjon, kan en vente til det går over eller bruke kortisonsalve. En må imidlertid være forsiktig fordi såret kan bli verre om en behandler en infeksjon med kortisonsalve, forklarer Hasle.

Varige skader

- Jeg kjøpte salver, men det ble ikke bedre, så jeg dro til legen i forgårs, og da fikk jeg antibiotika, morfin, kortison og allergitabletter, så smerten har gitt seg, men det ser så ikke bra ut. Jeg kommer til å ha arr for resten av livet, sier Mavrogianni.

Selv om Mavrogianni har rådført seg med lege, sier hun at hun fremdeles er sint og bekymret.

- Sårene ser ikke bedre ut. det er fremdeles væskefylte blemmer, og det ser ut som om jeg bærer en sykdom. Det er bare flaut og ser forferdelig. Jeg er forbannet og litt bekymret. Jeg er voksen og takler smertene, men jeg vil ikke tenke på hva som kan skje hvis hvis et lite barn tatoveres.