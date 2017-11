Thorbjørn Jagland har fjernet omstridt Facebook-profil etter UD-bråk: - Stakkarslig

(Dagbladet): Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jaglands private Facebook-profil har vært mye omtalt den siste tida.

Nå er kontoen deaktivert og umulig å finne igjen på det sosiale nettverket.

- Jagland har avsluttet sin Facebook-konto for å konsentrere seg om sin offisielle tilstedeværelse på internett og Twitter for Europarådet, skriver kommunikasjonsdirektør og pressetalsmann i Europarådet, Daniel Holtgen, i en SMS til Dagbladet.

Han svarer ikke på spørsmål om profilen, der Jagland til stadighet kommenterte norsk og internasjonal politikk, er forsvunnet på grunn av en formell klage fra norske myndigheter eller på Europarådets oppfordring, som mottok klagen fra Norge.

«Hans Facebook-konto kan ikke fortsette»

Jaglands kone, Hanne Grotjord, skrev følgende på Facebook søndag:

«Thorbjørn takker for overveldende mange hilsener på bursdagen. Jeg gjør dette for han fordi hans Facebook-konto ikke kan fortsette. Han fortsetter sitt liv på sosiale medier i en mindre gruppe.»

Grotjord, som tidligere har fungert som talsperson for Jagland, har ikke svart på Dagbladets henvendelser lørdag.

Ukjent for UD

Den norske regjeringen ved Utenriksdepartementet (UD) leverte en formell klage på Jaglands Facebook-aktivitet til Europarådet etter den blodige folkeavstemningen om et uavhengig Catalonia. Da hadde Jagland skrevet følgende:

«Jeg hørte nettopp at Utenriksdepartementet sier at politimetodene som brukes i Spania er et internt anliggende».

UD hevdet Jaglands uttalelse var feil og misvisende for hva som ble sagt.

- Ukjent for meg, svarer UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen på spørsmål fra Dagbladet om fjerningen har noen sammenheng med UDs klage.

Svært aktiv

Jagland har brukt sin Facebook-konto aktivt til å kommentere politikk i Norge og verden for øvrig.

Den eneste Thorbjørn Jagland-profilen som nå eksisterer på Facebook, har til sammen tre venner: Jaglands to sønner og den ene sønnens samboer.

Jaglands tidligere Facebook-profil ble ofte oppdatert flere ganger i uka blant annet med offisielle uttalelser fra Europarådet og hans egne betraktninger. På Jaglands omfattende venneliste på det sosiale nettverket sto en rekke topper fra norsk samfunnsliv og politikk. De fleste av oppdateringene hans var offentlige for hele verden.

- Stakkarslig

Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese kåret i oktober Thorbjørn Jagland til månedens tåkepris for «tåkeprat» på Facebook. Senior partner i kommunikasjonsbyrået og oktobers utdeler av den lite flatterende prisen, Gunnar Mathisen, var tidligere venn med Jagland på Facebook.

- Det er litt stakkarslig atferd fra en statsmann å stoppe kontoen sin slik. Når man er aktiv i mediene eller sosiale medier på denne måten, må man regne med at noen har meninger om det du har meninger om. Det er en del av den moderne offentlige samtalen, og det er stakkarslig å reagere på den måten, sier Mathisen til Dagbladet.

Han mener det ikke spiller noen stor rolle om det er Europarådet og folkene rundt ham som har oppfordret til stengingen, eller om det er på eget initiativ.

- Han er jo sjef der. En av hans siste meldinger var at han ikke gidder mer og at han følte seg misforstått. Det kan godt hende han ble misforstått, men han burde likevel ut og fortelle hva han mener.

Kommenterte valget

Men nå har det blitt taust fra Jaglands Facebook-konto. Statusoppdateringene om folkeavstemningen i Catalonia og utfallet mot Aftenposten etter en kritisk artikkel, er nå umulig å finne igjen på det sosiale nettverket. Facebook-kontoen til den tidligere statsministeren og utenriksministeren er heller ikke mulig å finne igjen på det sosiale nettstedet.

Jagland gjorde seg tidligere i høst bemerket med kommentarer om det norske valget. I en Facebook-status skrev den tidligere Ap-lederen at det er forhold ved valget i Norge som bekymrer ham «fra et demokratisk utgangspunkt».

Også disse kommentarene vekket reaksjoner og debatt i offentligheten, og skal også ha ført til irritasjon innad i regjeringsdepartementet.

- Savner ham på Facebook

Samme dag som det ble kjent at UD hadde klaget inn Jagland, skapte han på nytt overskrifter. Han kom da med en lang tirade mot Aftenposten etter en artikkel der en tidligere ambassadør hevder Jagland forble passiv tross gjentatte varsler om angivelig korrupsjon.

Under tittelen «HANNE OG JEG HAR FÅTT NOK» på Facebook, kalte Jagland artiklene «så ærekrenkende at det tar pusten fra oss».

«En bred svertekampanje mot generalsekretæren er satt i gang som ingen har sett maken til i Europarådets historie», skriver han.

Gunnar Mathisen i Geelmuyden Kiese har også merket seg at det har vært stille fra Jagland den siste tida, men var ikke klar over at kontoen var deaktivert da Dagbladet ringte lørdag formiddag.

- Jeg hadde glede av flere av postene hans. Europarådet framsto litt som en bakevje, men har gjenoppstått som en viktig arena med Tyrkia og andre steder som utfordrer menneskerettighetene.

Han omtaler Jaglands Facebook-profil som i høyeste grad offentlig, og at han er en av Norges fremste diplomater.

- Jagland har bidratt med kunnskapsformidling om hva som skjer og oppdateringer på hva de holdt på med. Jeg savner ham på Facebook, sier Mathisen.