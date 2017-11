Ti argentinere var på guttetur til New York. Så ble fem av dem drept

(Dagbladet): Så langt er seks av åtte nasjonaliteter bekreftet på de omkomne. Fem av dem er fra Argentina og én er en kvinne fra Belgia.

Argentinske myndigheter sier i en uttalelse at de uttrykker sin kondolanse til familiene til de drepte.

I uttalelsen skriver de at seks menn var på guttetur til New York for å feire at det var 30 år siden de gikk ut av et universitet i Rosario, en by 300 kilometer nord for Buenos Aires, da de ble tilfeldig påkjørt av en pickup på Manhattan tirsdag.

Reiste lørdag

Fem av argentinerne er bekreftet døde, mens den siste er innlagt på St. Presbyterian Hospital på Manhattan og får behandling. Ifølge sykehuset er han utenfor livsfare.

– Konsulatet fortsetter å holde kontakten med politiet, sykehuset og slektninger i Argentina, opplyser myndighetene i Argentina.

Ifølge den argentinske avisa La Nacion, var de som døde i terrorangrepet en del av et reisefølge på ti personer. De skal ha reist fra hjemlandet Argentina lørdag.

På et bilde tatt på flyplassen før avreise ser man åtte av mennene smile til kamera. Den niende personen skulle reise dagen etter, mens det tiende reisefølget bodde i Boston og skulle møte dem ved ankomst i New York. Ifølge La Nacion skal alle mennene være familiefedre på 48 og 49 år.

Var på sykkeltur

Mennene var på sykkeltur på Manhattan da de ble kjørt ned av gjerningsmannens pickup. Elleve personer ble skadet i hendelsen politiet i New York etterforsker som et terrorangrep.

Kvinnen fra Belgia som ble drept, var fra byen Roulers og var på tur med søsteren og moren sin. Tre andre belgiere ble også skadet i hendelsen og vil bli operert, opplyser visestatsminister og utenriksminister Didier Reynders på Twitter. Det er uklart om det er den drepte kvinnens mor og søster som er innlagt.

– Det er med tungt hjerte at jeg kan meddele at det er et belgisk offer på Manhattan. Mine kondolanser går til familien og venner, skrev Reynders på Twitter natt til onsdag.

Bar våpenkopier

En 29 år gammel mann er ifølge politikilder utpekt som gjerningsmannen bak terrorangrepet. Mannen ble pågrepet etter å ha blitt skutt av politiet etter at han forsøkte å rømme og holdt opp to våpenkopier. Våpenkopiene skal dreie seg om en paintballpistol og et softgun.

Pickupen gjerningsmannen kjørte, krasjet i en skolebuss. To av de elleve skadde, er ifølge guvernøren i New York, Andrew Cuomo, skolebarn.