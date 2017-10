Tidligere Aftenposten-journalist står fram om overgrep

- Jeg ble selv utsatt for et seksuelt overgrep av en kollega fra et annet mediehus da jeg var 22 år og på min aller første lange reportasjereise, sier hun til NRK.

Hun forteller at på turens siste kveld feiret kollegene sammen på et hotellrom, hvor hun senere sovnet. Hun fortelle videre at hun våknet av at en mannlig kollega hadde kledd av henne klærne og forsøkte å ta av henne bh-en. Men hun kom seg unna før noe ytterligere skjedde.

Harbo sier hun meldte fra til ledelsen i Aftenposten og at hun følte at de tok henne på alvor.

- Jeg skylder ikke på noen. Aftenposten-ledelsen visste ikke hvordan de skulle håndtere dette og hva de burde gjøre i en slik situasjon. Dette må på plass nå.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i avisen sier disse sakene er vanskelig å håndtere.

- Vi prøver å være så støttende vi kan, men det betyr ikke at vi gjør alt rett, sier han.

Sjefredaktøren i mediehuset der mannen jobber, sier at de tok saken på alvor, men hevder at det ikke var grunnlag for å vurdere de faktiske forhold rundt den eventuelle hendelsen.

Harbo sier hun aldri anmeldte forholdet, men at det ikke utelukker at hun ikke kommer til å gjøre det.

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å rette søkelys på hvor vanlig dette er.

(NTB)