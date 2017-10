(Dagbladet): En tidligere barnehageassistent (33) er dømt til ti års forvaring for overgrep mot sju gutter i Bergen, melder NRK.

Dommen er i tråd med aktors påstand.

«Retten konkluderer med at det i dag er en kvalifisert fare for at tiltaltes pedofile legning kan medføre at han faller tilbake til nye overgrep», heter det i dommen.

33-åringen er også dømt til å betale erstatning til de sju ofrene på til sammen 750 000 kroner, melder NRK.

