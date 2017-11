Tidligere etterretningssjefer mener Trump blir utnyttet av Putin og er en «fare» for USA

NEW YORK (Dagbladet): Den forrige sjefen for nasjonal etterretning, James Clapper, og den forrige CIA-sjefen, John Brennan, satt søndag side om side i studio hos CNN og kalte USAs president en «fare» for USA, og hevdet at han blir utnyttet av Russland. Det er på ingen måte hverdagskost.

Uttalelsene kommer en dag etter at USAs president, Donald Trump, sa at han trodde på Russlands president, Vladimir Putin, da han overfor Trump nektet for at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget.

Amerikansk etterretning er på sin side overbevist om at Russland blandet seg inn. Men Trump anklaget lørdag etterretningssjefene jobbet på oppdrag for Demokratene.

- Frikort til Putin

For tida etterforsker også både spesialetterforsker Robert Mueller i FBI og kongress-komiteer om Trump-leiren samarbeidet med russerne om å påvirke valget. Så langt er tre Trump-medarbeidere, deriblant hans tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, siktet i etterforskningen.

- For det første omtaler han oss som politiske støttespillere for Demokratene fordi han forsøker å fjerne troverdigheten fra etterretningsvurderingen som ble gjort. Ved ikke å konfrontere temaet direkte og si til Putin: «Vi vet at du er anvarlig for dette», gir han også Putin et frikort, sier Brennan til CNN.

Han dypt bekymret over dette.

- Jeg tror det viser Putin at Donald Trump kan bli utnyttet av utenlandske ledere som appellerer til egoet hans og forsøker å spille på usikkerhetene hans. Det er veldig, veldig bekymringsverdig sett fra et nasjonalt sikkerhetsperspektiv, sier Brennan.

Clapper mener også at Trumps forsøk på å tone ned trusselen Russland utgjorde ved å blandet seg inn i presidentvalget er farlig for USA.

- Trusselen fra Russland har vist seg tydelig og åpenbar. Å forsøke å tegne et annet bilde er forbløffende og utgjør en fare for dette landet, sier Clapper, som nå er CNN-analytiker.

- Mottakelig for røde løpere

Brennan mener Putin har hatt sukess med Trump ved å bruke skryt

- Jeg mistenker også at Trump av en eller annen grunn føler seg truet av Putin. Enten er det naivitet, uvitenhet eller frykt som fører til Trumps handlinger overfor russerne, sier Brennan.

- Jeg synes Trump virker veldig mottakelig for røde løpere, æresvakter og all pomp og prakt som følger med presidentjobben. Jeg tror det appellerer til ham, og det treffer ham der han er usikker. Ja, jeg tror både kineserne og russerne kan utnytte ham, sier Clapper.

Både Clapper og Brennan har tjenestegjort under både republikanske og demokratiske administrasjoner.

- Hatere og idioter

Nylig siktet Mueller tre personer i Russland-etterforskningen, men Trump nekter hardnakket for at det har vært noe samarbeid mellom hans leir og Russland.

- Mueller driver et kunstig politisk leiemordforsøk for Demokratene som kan koste millioner og millioner av liv, sa Trump til journalister på Air Force One under Asia-turen lørdag.

Seinere var den amerikanske presidenten tilbake på Twitter og kalte dem som kritiserte ham for «hatere og idioter» og insisterte på at «det å ha et godt forhold til Russland er en god ting, ikke en dårlig ting».

- Æresbevisning

- Jeg synes uttalelsene er forkastelige. Men gitt hvor kritikken kommer fra, tar jeg det som en æresbevisning. Å stille spørsmål ved moralen til en mann som Jim Clapper på veterandagen - en mann som har dedisert så mye av sitt liv til dette landet, synes jeg er opprørende. Trump burde skamme seg, men det virker ikke som han føler noe skam over noe som helst av det han gjør, sier Brennan til CNN.

Trumps finansminister, Steven Mnuchin, forsvarer imidlertid sjefen overfor TV-kanalen:

- Dette er latterlige uttalelser. Presidenten blir ikke utnyttet av noen. President Trump var fokusert på noen veldig viktige temaer i Nord-Korea og Syria og disse områdene hvor vi trenger å jobbe sammen med Russland og få dem med på vår strategi, sier Mnuchin.

Søndag forsøkte også Trump selv å klargjøre sine kontroversielle uttalelser på en pressekonferanse i Hanoi. Han understreket at han ikke blankt aksepterte Putins benektelser.

- Jeg tror han føler at han og Russland ikke blandet seg inn i valget. Når det kommer til hvorvidt jeg tror det eller ikke, så er jeg enig med våre etterretningsorganisasjoner - særlig slik de nå er satt sammen med lederskap, sa Trump.

Men igjen unngikk han å si direkte at Russland faktisk påvirket det amerikanske presidentvalget han vant.