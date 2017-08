Tidligere Pareto topp: minus 100 mill. på to år

(Finansavisen:) Investor Kristen Jakobsens investeringsselskap Trafalgar tapte 77,5 millioner kroner før skatt i fjor, skriver Finansavisen. Året før endte underskuddet på 28,5 millioner.

Dermed er 106 millioner kroner borte fra egenkapitalen på to år. I tillegg ble det tatt ut tilleggsutbytte i to omganger på til sammen 17 millioner kroner i 2016.

Egenkapitalen er med det ifølge avisen redusert fra 161 millioner til 33,5 millioner kroner på to år. Strengt tatt tilhører tapet Jakobsens døtre, som eier 4.999 A-aksjer hver og utgjør selskapets styre. Han selv eier to B-aksjer i selskapet.

Hardt vær

Trafalgar eier blant annet aksjer i E&P Holding (tidl. Skeie Energy) og Production Energy Company, som er bokført til 0 kroner i balansen.

Ifølge årsregnskapet forventes det en positiv resultatutvikling i 2017, skriver Finansavisen.

Kristen Jakobsen var toppsjef i Pareto fra 2000 til 2006, før han fikk nye utfordringer.

I 2007 var han med på å starte Skeie Energy sammen med Bjarne Skeie og Christian A. Selmer, og ble samme år finansiell rådgiver for Mårten Rød og Gian Angelo Perucci i offshoreselskapet Marine Subsea.

I 2009 overtok han som finansdirektør i samme selskap, og året etter som adm. direktør.

Marine Subsea meldte oppbud i 2011, og to år senere var krav på 622 millioner kroner meldt inn fra ulike kreditorer. I 2013 ville bostyrer stille resten av styret delansvarlige for dette, deriblant Kristen Jakobsen, skriver avisen. I 2014 ble Mårten Rød dømt til åtte års fengsel for grov økonomisk utroskap og hvitvasking i Oslo tingrett. Han ble frifunnet i lagmannsretten halvannet år etterpå.

Erstatning

I januar i år ble Jakobsen dømt til å betale 1,2 millioner dollar, eller 10 millioner kroner, i erstatning til Norfield Shipping etter det Bergen Tingrett mener var brudd på handleplikten og alminnelig styreansvar. Norfield saksøkte fire tidligere styremedlemmer og daglig leder i tidligere børsnoterte Reservoir Exploration Technology (RXT) etter det gikk konkurs i 2013 og påførte Norfield store tap.

De fire forhenværende styremedlemmene, deriblant tidligere statsråd Torild Widvey, og daglig leder ble idømt erstatning på 25,7 millioner kroner.

Det lyktes ikke Finansavisen å komme i kontakt med Jakobsen i går.

