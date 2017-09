Tillitsvalgt slår alarm: - Norwegian-ansatte i USA lever på fattigdomsgrensa

I et brev som fagforeningen AFA 17. mars la ut på sin hjemmeside for Norwegians kabinansatte, gir den lokale lederen Valentin Lorien følgende beskrivelse av situasjonen ansatte har havnet i:

«Måned etter måned ser de fleste besetningsmedlemmer bare en til to rundturer på sin arbeidsplan. Mesteparten av våre arbeidsplaner er «fylt ut» med stand by-dager. Stand by-dager er UBETALTE.»

- På fattigdomsgrensa

Ifølge Lorien har dette ført mange ut i en svært vanskelig situasjon. Han forklarer at en betraktelig del av den amerikanske befolkningen lever i fattigdom, og fortsetter:

«Nå, da våre lønninger det siste året har blitt så hardt rammet, lever mange av de USA-baserte besetningsmedlemmene på fattigdomsgrensa.»

Han skriver at situasjonen skyldes dårlig planlegging og overbemanning, og at dette har gitt mange et lønnskutt på 30-50 prosent.

«De dårlige beslutningene til Norwegians ledelse har tvunget mange kabinansatte til å søke nummer to-jobber, avhenge av familiens støtte, og til å forlate selskapet vårt», heter det i brevet.

Nå oppfordrer Lorien Norwegian-ledelsen til å la de ansatte ringe inn og bli frigitt fra «stand by»-forpliktelsen når dette er mulig, slik at de kan jobbe andre steder.

- Jobber med saken

«Det stemmer at det i en periode har vært færre flyginger og arbeidsdager for en del amerikanske kabinansatte, grunnet opplæring av nye, og vi forstår veldig godt at det er frustrerende», skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i en kommentar til Dagbladet.

Han bekrefter at selskapets Chief Operating Officer Asgeir Nyseth har mottatt brevet.

«Vi jobber med å finne en løsning på dette, slik at alle som ønsker det kan få jobbe fulltid i tiden framover. Detaljerte svar skal Nyseth gi i brevs form og ikke via Dagbladet, som i lengre tid har påtatt seg rollen som talerør for den amerikanske fagforeningen», fortsetter Sandaker-Nielsen.

Bemanningsselskapet OSM Aviation, som Norwegian eier med 50 prosent, støtter opp om Norwegians svar og har ikke ytterligere kommentarer.

«Formell arbeidsgiver»

I det samme brevet skriver Lorien at Norwegian har satt opp en «vegg» for å snakke med ansatte om pengespørsmål.

Han skriver at de henvises til å snakke med bemanningsselskapet OSM Aviation om slike spørsmål, selv om meklingsorganet National Mediation Board i fjor avgjorde at Norwegian og OSM Aviation i fellesskap er de ansattes arbeidsgiver.

«OSM Aviation er de ansattes formelle arbeidsgiver og dermed også forhandlingspart. Det er derfor naturlig at spørsmål om lønn adresseres til OSM Aviation. Lønningene i USA er konkurransedyktige, sammenliknet med andre amerikanske flyselskaper», kommenterer Lasse Sandaker-Nielsen.

Valentin Lorien har et annet syn på saken.

«Jeg kan forsikre om at å si at vi får «konkurransedyktige lønninger og goder» er en feilaktig uttalelse», skriver han i brevet.