Titusener demonstrerer mot Mugabe: - Et lite pustehull av ytringsfrihet

(Dagbladet): Lørdag morgen har titusener trukket til gatene i Zimbabwes hovedstad Harare, for å demonstrere mot president Robert Mugabe (93), skriver The Guardian.

Etter 37 år har folket fått nok - og for første gang på mange år kan de vise åpent hva de mener.

Synger i gatene

- Det er som julaften, sier demonstrant Fred Mubay til The Guardian.

Han mener at zimbabwerne har lidd lenge nok, og at de endelig har en grunn til å feire.

En annen mann sier til BBC at zimbabwerne takker militæret for deres «fredelige inngripen».

Ifølge The Independent synger folk i gatene, og bilister tuter med bilhornene.

Flere av demonstrantene bærer også skilt der det står «Nok er nok. Mugabe må gå» og «Forlat Zimbabwe nå!».

Det er ventet at demonstrasjonen vil bevege seg mot Mugabes luksuspalass i Harare. Flere demonstranter har sagt at de vil vente der, inntil de har fått bevis på at Mugabe har trukket seg.

- Endelig et pustehull

Henning Melber er seniorforsker ved Nordiska Afrikainstitutet, og har spesialisert seg på land i det sørlige Afrika.

Han beskriver demonstrasjonen i Harare som rørende.

- Endelig har folket fått et lite pustehull med ytringsfrihet. De siste 20 årene har ikke folket i Zimbabwe kunnet vise åpent hva de mener, og med maktskiftet som er på gang vet de at det ikke er lenge til ytringsfriheten forsvinner, sier Melber til Dagbladet.

Ifølge Melber har det ikke vært demonstrasjoner mot Mugabe de siste årene, fordi presidenten har slått svært hardt ned på all opposisjon.

- Jeg så en video med en mann som beskriver situasjonen slik: «Det er som å gå fra et fengsel til det neste. Men vi nyter den friske luften på veien». Jeg syntes det er veldig beskrivende for samfunnet i Zimbabwe, sier Melber.

Demonstrasjonen er støttet av militæret, og Melber tror millitæret ønsker at Mugabe skal innse at folket har vent ham ryggen.

- Militæret ønsker en fredelig maktovertakelse, og vil la Mugabe trekke seg med en viss form for ære i behold, sier Melber.

Maktkamp i Harare

Men så langt har Mugabe nektet å gå av.

Fredag viste han seg offentlig for første gang siden husarresten, på en seremoni ved Zimbabwe Open University i Harare.

- Det så nok absurd ut for omverdenen at presidenten som sitter i husarrest åpner en seremoni på universitetet og tar sin daglige hvil der, før han sendes tilbake til husarrest, sier Melber.

93-åringen har sittet i husarrest siden militæret overtok makta i landet, tidligere denne uka. De første dagene var det helt stille fra Mugabe, og det er blant annet spekulert i om Mugabe er tvunget til å signere en avtale om pensjon.

Ifølge Melber er det sannsynlig at militæret godtok seremonideltakelsen på universitetet fordi den ikke hadde noen politisk betydning, og det er viktig å vise at de ikke er ute etter Mugabe som person.

- Alle håper nå at Mugabe snart innser at han umulig kan bli sittende. Han har ikke lenger støtte i sitt eget parti. Men Mugabe later til å spekulere i at så lenge kuppet ikke ser ut som et kupp, så kan han nekte å trekke seg. Etter hvert som han fremdeles blir sittende vil situasjonen tilspisses. Da løper han en personlig risiko, og det er fare for at Den afrikanske union eller andre griper inn, sier Melber.

«Krokodillen» tar trolig over

Dersom Mugabe trekker seg forventes det at den avsatte visepresidenten Emmerson Mnangagwa, også kjent som «krokodillen», vil ta over makta i Zimbabwe.

Visepresidenten ble avsatt av Mugabe, i det som er et antatt forsøk på å gjøre Mugabes kone Grace til presidentens etterfølger. Nå pågår maktkampen mellom tilhengerne av Mnangagwa og Grace.

Støtte på landsbygda

Misnøyen med Mugabe skal blant annet stamme fra 90-tallet, da det en gang velstående Zimbabwe kollapset økonomisk. Mugabe er siden beskyldt for å ha ødelagt landets økonomi.

Men det er forskjeller mellom meningene om Mugabe i Harare og på landsbygda, skriver CNN.

På landsbygda er det flere som fremdeles støtter Mugabe. Selv om de fleste har akseptert militærets innblanding som slutten på Mugabes presidentskap, blir ikke nyheten møtt med glede og feiring som i Harare, men med stille resignasjon.

En mann CNN har snakket med sammenligner folks følelser rundt maktovertakelsen til tap i egen familie.

- Det er som om mødrene og fedrene deres har dødd, sier han.