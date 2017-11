To år etter drapet på den styrtrike 83-åringen, sirklet politiet inn familiens gårdsarbeider

(Dagbladet): 9. november 2015 ble Lois Colley funnet død i et skittentøysrom på familiens gård Windswept Farm, ifølge New York Times som først omtalte drapet.

Dødsårsaken var stump vold mot hodet, ifølge politiet. Det var ingen tegn til innbrudd, og det ble heller aldri funnet noe våpen. Politiet tror imidlertid at et lite brannslukningsapparat som manglet fra eiendommen, kan ha blitt brukt i ugjerningen.

Søvnig forstad til New York

North Salem er en landlig forstad til New York. Det bor bare litt over 5000 personer der, og New York Times omtaler den som en aristokratisk by.

Colley og mannen Eugene (88) har bygget opp sin millionformue gjennom eierskap av over 100 McDonald's franchiser, og var velkjente i lokalsamfunnet. Paret var ivrige revejegere, og beskrives som hyggelige og rause.

Det vekket oppsikt da nyheten kom om at 83-åringen var blitt drept.

Åkrene og hesteinngjerdingene ble undersøkt av politiet, og mangfoldige gårdsarbeidere og velstående naboer er intervjuet i de to åra som er gått siden drapet. Dykkere har også undersøkt den nærmeste innsjøen.

Skapte frykt i lokalsamfunnet

Lenge ga etterforskningen ingen resultater. I stedet ble dødsfallet intenst diskutert på gatehjørner og på kafeer av lokalbefolkningen, som fryktet at det kunne befinne seg en morder midt iblant dem.

- Dette er et veldig trygt samfunn, ingen kriminalitet, så at det har skjedd noe så ekstremt er overveldende, sier lokalbeboer Tony Smith, til New York Times.

Tidligere ansatt siktet

Forrige helg ble en mann arrestert og siktet for drapet.

- Åstedet var grusomt, fortalte statsadvokat for Westchester County Anthony A. Scarpino Jr. under politiets pressekonferanse mandag.

Scarpino Jr. fortalte også at siktede er en tidligere ansatt hos Colley-paret, og at det angivelig skal ha vært en konflikt mellom dem.

Den siktede mannen skal ikke lenger ha vært ansatt da drapet skjedde, men ifølge statsadvokaten hadde han besøkt gården i forbindelse med konflikten. Noen dager seinere dro han til Guatemala, og kort etter ble politiet interessert i ham.

Siktede hadde jobbet ulovlig i Mexico og skulle deporteres til Guatemala. Men flyet han var på landet først i Miami, hvor han ble pågrepet av FBI.

Mannen er nå siktet for mord, med en strafferamme fra 25 år til livstid.

- Det er en enorm lettelse, uttalte sønnen Bruce Colley til avisa.