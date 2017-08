To bevæpnede damer utkledd som nonner forsøkte å rane bank

(Dagbladet): Ifølge den lokale tv-stasjonen CBS Philly, leter FBI fremdeles etter gjerningspersonene som skal ha forsøkt å rane Citizens Bank nær Tannersville i delstaten Pennsylvania.

Unnslapp uten bytte

Politiet har uttalt at forbryterne, som var ikledd sorte og hvite nonneklær, ble fanget opp av bankens videoovervåkningskamera.

Den ene, med solbriller for å skjule ansiktet, voktet døren, mens den andre holdt en pistol mot de ansatte for å presse dem for penger.

Damene dro tomhendt fra banken, og ifølge CBS skal de ha snakket til hverandre på spansk.

Fox News skriver at de mistenkte er beskrevet som rundt 157 cm høye med middels kroppsbygning.

Det er usikkert om de rømte med kjøretøy eller for fots.

Ikke første gang

Det er ikke første gang noe lignende skjer i Amerika. Ifølge ABC News ranet Abraham Maghen, utkledd som en eldre mann to banker i Florida i mai. Ingen ble skadet, men gjerningsmannen skal ha stukket av med 18 000 dollar.

Da han ble tatt begrunnet han forbrytelsen med at barnebarnet hans var sykt.

- Skynd deg, han kommer til å dø, sa han under ranet.

Senere den samme måneden kledde den tidligere politibetjenten, Jennifer McClary, ifølge CBS News seg ut som en mann før hun svindlet en bank i Danville i California. Kvinnen skal ha jobbet for politiet i fire år før hun mistet jobben.

Politihuset hun var ansatt på uttalte til avisen at de var overrasket over at hun hadde blitt arrestert for lovbrudd.

- Hun må ha vært desperat for å begå et slikt lovbrudd kun for å få en tidlig lønningsdag.