To dager etter den kryptiske meldinga, løper Gaia (19) forbi kameraet. Siden har ingen sett henne

(Dagbladet): Forsvinningen av den 19 år gamle Gaia Pope ryster England. Det er nå ei uke siden hun forsvant, og seint i går kveld ble det kjent at politiet i Dorset sør i England har gjort to arrestasjoner.

En 71 år gammel kvinne og en 19 år gammel mann er begge pågrepet, mistenkt for å ha drept den 19 år gamle kvinnen. Begge skal ha kjent Gaia fra tidligere.

Tror noe har skjedd

I en pressemelding der politiet orienterer om arrestasjonene, informeres det også om at de har ransaket to adresser i den lille byen Swanage, men at de fortsatt ikke har funnet Pope.

Likevel har de liten tro på at hun kommer til å dukke opp i live.

- Det er nå nesten ei uke siden Gaia ble sett, og ingen har hørt fra henne siden. Vi har sett gjennom materiale fra overvåkingskameraer i området, og det er ingenting som tyder på at hun har forlatt byen. Forsvinningen er veldig ukarakteristisk for henne, og vi tror dessverre det har tilstøtt henne noe, sier sjefsetterforsker Neil Devoto.

Da Pope forsvant, skal hun ha hatt på seg en rødrutete skjorte med hvite knapper, grå og hvite bukser, og hvite joggesko.

Devoto forteller at politiets kriseteam nå tar hånd om familien, og oppfordrer alle som kan ha sett 19-åringen til å ta kontakt.

La ut melding

Bare to dager før hun forsvant, publiserte Pope også et kryptisk innlegg på Instagram. Verken politiet eller familien har kommentert innlegget som er en gjengivelse av en meldingsutveksling.

Hun skriver:

«Nei. Jeg tror politiet er i telefonen min.»

«Jeg må legge den fra meg og kan ikke snakke før onsdag.»

«Om ikke kommer jeg til å bli bedt om å holde fred, og bli satt i ei celle selv. Haha.»

Meldinga har fått emneknaggen #sexualassault - seksuelt overgrep.

Epilepsi

Flere tusen personer har den siste uka vært involvert i søket etter Pope. Hun lider i tillegg av epilepsi, og har ifølge familien anfall nesten hver dag. Det skriver The Telegraph.

På grunn av diagnosen, og at dette som politiet nevnte er ukarakteristisk oppførsel av henne, gikk familien tidlig ut med en etterlysning og appell.

- Vi er alle bekymret, Gaia, og vi er desperate etter å få høre at du har det bra. At du ikke har havnet i trøbbel. Vi vil bare vite at du er trygg. Vær så snill å kontakte oss og fortell oss hvor du er så vi kan hjelpe deg, het det i uttalelsen.