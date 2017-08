To drept og åtte skadd i knivstikking i Åbo i Finland

Er du i Åbo? Har du tips eller bilder? Ring 24 00 00 00 eller send mms/mail til [email protected]

(Dagbladet): Finsk politi har skutt og pågrepet en mann som stakk flere personer med kniv i byen Åbo fredag ettermiddag.

Politiet bekrefter på en pressekonferanse fredag kveld at to personer er døde og åtte er skadd, ifølge SVD.

Ifølge Yle ligger gjerningspersonen på sykehus. Han ble ifølge kanalen skutt i foten av politiet 20 min etter angrepet.

Politiet har for øyeblikket bare én mistenkt. De undersøker imidlertid hvorvidt flere er innblandet. De kan ikke bekrefte at det bare er snakk om én mann. Politiet håper nå at video fra overvåkingskamera skal vise hvor mange personer som var innblandet.

Etterforskerne undersøker identiteten og bakgrunnen til den antatte gjerningsmannen. De kommer til å fortsette etterforsking utover natta.

Det er for tidlig å si at det er snakk om et terror. Det etterforskes ikke som et terrorangrep på dette tidspunktet, sier politiet i en pressekonferanse, skriver SVD.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 16.02 fredag.

Den finske innenriksministeren, Paula Risikko, forteller at politiets beredskap er økt i hele landet. Politiet sier at det nå skal være trygt å oppholde seg i sentrum av byen.

Politiet kan ikke bekrefte at mannen skal ha ropt noe på arabisk, som vitner tidligere har fortalt.

Folk ble bedt om å holde seg unna

Den finske rikskringkastingen Yle meldte i ettermiddag om en pågående politioperasjon ved et torg i sentrum av byen Åbo. Folk blir bedt om å unngå sentrumsområdet. De som var i butikker i området, ble bedt om å holde seg innendørs.

Én person er skutt og pågrepet av politiet.



Knivangrep

Avisa Ilta-Sanomat skriver også at en kvinne med barnevogn ble angrepet av en mann med en stor kniv, skriver NTB.

Helsingin Sanomat skriver at store politistyrker er på stedet. De sjekker også biler og busser på vei inn og ut fra byen.

Finsk politi ber folk være på vakt nær flyplassen i Helsinki og togstasjoner ifølge CNN.

Økt beredskap

Like etter hendelsen skjerpet politiet beredskapen på Helsingfors/Vanda-flyplassen og på jernbanestasjoner.

Finlands statsminister Juha Sipilä skriver på Twitter at regjeringen følger med på det som skjer i Åbo, og at den skal samles senere fredag i forbindelse med hendelsen. Foreløpig har politiet ikke opplyst noe om motivet bak angrepet, skriver NTB.

Byen Åbo ligger sørvest i Finland, rundt 140 kilometer vest for hovedstaden Helsinki. Åbo er en delvis svensktalende by. Byen har 177 000 innbyggere og er Finlands femte største.

Politiet vil holde en pressekonferanse om hendelsen klokka 18.00 norsk tid.

Hørte kvinne skrike høyt

CNN har snakket med et vitne, Kent Svensson, som forteller at han satt på en kafé i området da hendelsen fant sted.

- Plutselig hørte jeg en kvinne som skrek veldig høyt. Jeg tenkte først det var en intern krangel, men etter hvert så jeg en mann med en stor kniv. Han knivstakk denne personen flere ganger, sier vitnet.

Folk sprang over alt, forteller han videre. Selv sprang han inn på kafeen og gjemte seg. Mens denne mannen sprang rundt og knivstakk folk.

Han forteller også at han så en kvinne ligge død på bakken.

Finske Yle har snakket med lokale Laura Laine som var 20 meter unna der knivstikkingen fant sted.

- Vi hørte at en ung kvinne skrek høyt i hjørnet av torget, og en kniv kom til syne. Jeg forsto at han hadde knivstukket noen, sier hun til Yle.

Dagbladet kommer med mer.