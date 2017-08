To Oslo-menn tiltalt for voldtekter av jenter

Ifølge tiltalen skjedde det første overgrepet i september 2012 da de to guttene var 15 år gamle, skriver VG. Etter at en av dem hadde mislyktes i å gjennomføre et overgrep mot en 14 år gammel jente på en trampoline, gjennomførte den andre gutten voldtekten alene.

Den ene av de to mennene er tiltalt for å ha gjennomført en ny voldtekt i 2014, den andre for en voldtekt i 2015. Oslo-politiet pågrep tre unge menn i mars i fjor og siktet dem for flere voldtekter, samt for å ha vist opptak av seksuelle handlinger i klasserommet.

Etterforskningen munnet ut i tiltale mot to av dem.

- Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et ungdomsmiljø hvor vi ser en bekymringsfull seksualisert ungdomskultur hvor seksuell aktivitet og tilsynelatende frivillig sex filmes og deles på ulike sosiale medier, noe som oppleves svært krenkende for dem som blir eksponert, og som har gitt alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for flere av jentene, sa Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG i fjor.

- Det politiet har fått kjennskap til, er at man er i et miljø der man stilltiende aksepterer seksuelle overgrep. Ingen tør å si ifra fordi man frykter utfrysing, sa politiadvokat Rita Parnas ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo til NRK i mars i fjor.

Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene tiltalte, ønsker ikke å kommentere saken.

