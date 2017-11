To pågrepet etter skadeverk mot 20 biler i Oslo

(Dagbladet): Bilene som ble skadet står i Dælenenggata i bydel Grünerløkka i Oslo.

- Innsatsleder kom over to personer som løp da de så ham. Da så vi at det var blitt tømt pulver fra brannslukningsapparater over hele gata. Vi sporet opp de to som løp ved hjelp av en hundepatrulje. De er nå pågrepet og kjørt i arresten, sier Steinar Hausvik, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til Dagbladet.

Mannen og kvinnen som er pågrepet er i 20-åra.

Politiet har ikke det nøyaktige antallet biler som er blitt utsatt for skadeverket, men anslår mellom 15 til 20 biler. Pulveret kan gjøre skade på bilene, dersom det ikke fjernes.

- Hvis man starter bilene uten å ta det vekk, kan det bli dratt inn i motoren på bilen. Vi har derfor skrevet en lapp og lagt på alle bilene, der det står hva de bør gjøre, sier Hausvik.

Operasjonslederen sier at det er ukjent hvor de to pågrepne har fått tak i brannslukningsapparatene.

Hendelsen fant sted klokka 4.15 natt til fredag.

