To personer holdt mot sin vilje, og ranet. Politiet jakter to gjerningspersoner

(Dagbladet): En mann og en kvinne ble tirsdag ranet i et hjem på Nesøya i Asker kommune.

Oslopolitiet skriver på Twitter at de to ble holdt mot sin vilje i huset, og at to gjerningspersoner fremdeles er på frifot.

Politiet er nå på stedet og søker etter gjerningspersonene.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, forteller til Dagbladet at de fikk melding om ranet rundt halv to i ettermiddag.

- Det er to mannlige gjerningspersoner som har truet seg inn i et hjem, og holdt en kvinne og en mann der over en viss tid.

Han sier at de to, en kvinne i 50-åra og en mann i 20-åra, ble truet med våpen, men vil foreløpig ikke si hva slags våpen det er snakk om.

Ingen av de fornærmede er fysisk skadd, men sterkt preget av det de har vært gjennom.

- Vi har en ganske god beskrivelse på gjerningspersonene, og både taktisk og teknisk etterforskning er i full gang, sier Stokkli.



Han legger til at de ikke har noen indikasjoner på at det er noen relasjon mellom de fornærmede og gjerningspersonene.