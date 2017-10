Tok bilder av ansatte. Endret praksis etter refs fra Arbeidstilsynet

(Dagbladet): Arbeidstilsynet startet i mai tilsyn av klesbutikken Brandy Melville i Oslo, etter at ansatte blant annet hadde klaget over å ha bli fotografert da de kom på jobb.

Etter tilsynet skriver Arbeidstilsynet følgende om fotograferingen:

«Arbeidstilsynet ser på tiltaket som en potensiell belastning for den enkelte siden den kan knyttes til egen opplevelse av kroppsfokusering og seksualisering, selv om det ikke foreligger noen påstand om misbruk av bildematerialet».

Dagbladet har fått innsyn i rapporten fra Arbeidstilsynet. Det var Universitas som først omtalte den.

Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen ved Arbeidstilsynet forteller at det var tre hovedpunkter de reagerte på ved tilsynet hos butikken i Oslo; manglende hovedvernombud, fotografering av ansatte, og at butikken hadde for mange midlertidige ansatte.

- Ordnet opp

- Butikken fikk pålegg fordi de manglet verneombud. Det har butikken nå innført, sier Kjerstad Larsen.

I rapporten skriver Arbeidstilsynet at de under tilsynet spurte butikkens arbeidsgiver om det var foretatt noen formell drøfting med de ansatte om tiltaket om å fotografere dem daglig - noe som er krav i arbeidsmiljøloven når det gjelder alle kontrolltiltak.

«Ledelsen har ikke betraktet fotografering som kontrolltiltak og dermed ble det ikke foretatt verken drøfting eller evaluering av tiltaket. De har heller ikke fanget opp eller risikovurdert tilstrekkelig om tiltaket kan være belastende for de ansatte», står det i rapporten.

- Butikken fikk pålegg om ulike kontrolltiltak og rutiner, og i den forbindelse var det særlig fotografering av ansatte vi tok opp. Butikken har nå sørget for at ansatte kan si nei til dette, uten at det får konsekvenser - samt at de skal evaluere praksisen jevnlig. Arbeidsgiver har svart godt på dette punktet, sier tilsynsleder Kjerstad Larsen.

- Butikken hadde da vi utførte tilsynet dessuten en for stor andel midlertidige ansatte. De har nå innført nye regler vedrørende dette, tilføyer han.

- Kan anonymt si ifra

Dagbladet har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med daglig leder og eier av Brandy Melville, Anique van der Hulst-Kilsdonk. Den første telefonsamtalen ble brutt rett etter at Dagbladets journalist presenterte seg. Siden har har hun ikke besvart anropene.

Butikksjef for Brandy Melville i Oslo, som ønsker å være anonym, sier at de har tatt Arbeidstilsynets rapport på alvor.

- Vi har nå ingen midlertidige ansatte. Vi har også tatt et oppgjør når det gjelder fotografering av ansatte - og alle får fra første dag i jobben beskjed om at dette er frivillig. I tillegg har vi gjort det mulig for alle ansatte å anonymt si ifra om det er noe de oppfatter som kritikkverdig, ved at de kan legge et brev i en boks, sier hun.

- Butikken fikk kritikk av Arbeidstilsynet, men vi har nå ordnet opp i alt de har påpekt av feil og mangler, understreker hun.

Dette støtter Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet henne i:

- Vi har tillit til at de nå gjør det de sier de skal gjøre. Nå denne saken er ferdig fra vår side.

Slitsomt og ubehagelig

Emilie Ilsaas Rønning, tidligere ansatt i Brandy Melville i Oslo, var den første som klagde inn butikken til Arbeidstilsynet. Hun er glad for at det nå er blitt tatt tak i problemet:

- Endelig blir det tatt grep, sier hun til Dagbladet.

- De største problemene var jo fotograferingen, men også midlertidige kontrakter som gjorde det vanskelig å være ansatt der, sier hun og forklarer at de ansatte var redde for å bli sagt opp hver gang det nærmet seg utløpsdato for kontraktene.

- Nå kan de ansatte være tryggere på at de kan få holde på jobben.

Emilie har full forståelse for Arbeidstilsynets vurdering av fotograferingen av de ansatte:

- Det med bildene var veldig slitsomt og ubehagelig. Du måtte kle deg på en viss måte, og hvis du ikke smilte på bildene ble det også tolket negativt.

- Sladder og løgner

Daglig leder for Brandy Melville, Kilsdonk-van Der Hulst, har tidligere karakterisert mye av det som er blitt skrevet om butikken som sladder og løgner fra tidligere ansatte.

I mai skrev hun i en e-post til Dagbladet at hun ikke så nytten av å bidra i en diskusjon som «baserer seg på sladder fra tidligere ansatte».

«Jeg blir veldig overrasket over å lese disse falske anklagene. På grunn av ytringsfriheten har alle rett til å ha og dele en mening. Men la oss huske at ingen får det bedre av å ødelegge for andre», skrev hun.